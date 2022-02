Star Wars: The Rise of Skywalker es una de las películas más controversiales de toda la saga, al punto de que los fans lanzaron un montón de peticiones exigiendo a Disney y Lucasfilm que la última trilogía no fuera parte del canon oficial. Independientemente de cuál sea tu opinión sobre este filme, es un hecho que tuvo varios momentos importantes, entre ellos, la muerte de Leia Organa.

A estas alturas, ya todos estamos familiarizados con la escena en donde Leia muere tras conectarse mediante la Fuerza con Ben, aka Kylo Ren. Pero de acuerdo con un nuevo arte conceptual, su muerte en realidad iba a ser muy diferente. Phil Saunders, artista conceptual para esta película, publicó esta nueva imagen que nos muestra a Leia muriendo a bordo de Tentative IV, nave en donde la vimos por primera vez en A New Hope.

View this post on Instagram A post shared by Phil Saunders (@philjdsaunders)

No sabemos exactamente el por qué decidieron cambiar esta escena, y a estas alturas probablemente nunca lo sabremos, pero ciertamente iba a ser un poco triste ver a Leia muriendo sola con un simple droide médico a su lado.

Nota del editor: La última trilogía de Star Wars definitivamente no es la mejor, pero creo que introduce unos cuantos conceptos bastante interesantes para la franquicia. La idea de quitarla del canon oficial ciertamente es algo imposible, por lo que tendremos ver cómo avanza la saga mediante series e, indudablemente, nuevas películas.

Via: ComicBook