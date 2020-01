J.J. Abrams responde a las críticas negativas hacia The Rise of Skywalker

La más reciente película de Star Wars que concluyó con la Saga Skywalker ha sido un éxito comercial y otro proyecto de Disney que supera los mil millones de dólares en taquilla. Sin embargo, no podemos negar que las reacciones ante The Rise of Skywalker no han sido de lo mejor. Tanto la crítica como la audiencia ha demostrado su desprecio hacia el proyecto, y J.J. Abrams, su director, está al tanto de estas críticas.

Abrams se presentó en el Upfront Summit 2020 en Los Ángeles, California, y fue ahí donde el cineasta reconoció las reacciones negativas que tuvo el Episodio IX:

“La verdad es que estas cosas están hechas para entretener a la gente, para hacerlos sentir algo y esperar que sea algo bueno. Obviamente no siempre funciona. Es difícil cuando no lo hace, y cuando no lo hace, tienes que entenderlo, reconocerlo y examinarlo.”

Además, con las recientes filtraciones del supuesto guión cancelado que tenía planeado el director inicial del proyecto, Colin Trevorrow, las críticas hacia la visión de Abrams resultaron ser todavía más severas.

Via: ComicBook