Nuevo arte conceptual del guión cancelado de Rise of Skywalker

La semana pasada, surgieron nuevas imágenes de un supuesto guión cancelado para El Episodio IX, que anteriormente iba a ser conocido como ‘Duel of the Fates’, de acuerdo con la visión de su director original, Colin Trevorrow. La fuente de dichas imágenes no era tan confiable, y esto llevo a muchos fans a especular que posiblemente no eran reales, pero Trevorrow ahora ha confirmado lo contrario.

Recientemente salió a la luz nuevo arte conceptual, que ilustraba el guión original para el Episodio IX, con imágenes sumamente detalladas que nos muestran a Luke como un Fantasma de la Fuerza sosteniendo el sable de Kylo Ren con la mano, Rey utilizando un sable doble para pelear con Ren, C-3PO consolando a R2-D2, y a la General Leia Organa entregando un mensaje a BB-8. Velas por ti mismo aquí abajo:

Un curioso fan decidió preguntarle a Trevorrow si estas imágenes eran legítimas, a lo que el ex-director contestó lo siguiente:

Yes, this is from Duel of the Fates. But I’d never kill R2…he just took a bad hit. Happens to all of us. https://t.co/ekGMRUdV2g

— Colin Trevorrow (@colintrevorrow) January 24, 2020