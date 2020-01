Hands On – Captain Tsubasa: Rise Of New Champions

Una vez más tuve la oportunidad visitar a nuestros amigos de Bandai Namco y probar algunos de los juegos que tienen en puerta para 2020. En los próximos días podrán conocer más sobre estos títulos, pero por el momento hablemos de la carta más fuerte que tiene esta compañía para este año. Me refiero a nada y nada menos que Captain Tsubasa: Rise Of New Champions, el nuevo juego de Súper Campeones.

Han pasado demasiados años desde la última vez que Captain Tsubasa, o Súper Campeones como es conocido en nuestra región, tuvo algún tipo de representación en este medio. Los juegos de deportes como FIFA siempre han sido un éxito, así que agregarle una propiedad tan amada y reconocida como es esta, debería de ser una receta perfecta para obtener millones de dólares, ¿no? Sin embargo, se ha batallado una y otra vez para integrar de buena manera los movimientos bombasticos que caracterizan al anime, con el estilo tradicional de un juego de fútbol, y evitar ser considerado como otra copia más de FIFA.

Pero si alguien es capaz de obtener éxito en donde otros han fallado, es Bandai Namco. Por años hemos visto cómo esta compañía ha logrado combinar ciertas propiedades de anime con un estilo de juego en particular. Ya sean los combates en arenas 3D con Naruto y My Hero Academia. El estilo Warriors y One Piece. O simplemente utilizar el género que de mejor forma nos permite gozar de todo el fan service de Dragon Ball. Y con Súper Campeones no tienen que romperse la cabeza. En su estado más simple, Captain Tsubasa: Rise Of New Champions tiene que ser un FIFA con superpoderes y anime, y lo es.

Sello de calidad Bandai Namco

A este punto ya no debería sorprendernos la calidad visual y sonora que Bandai Namco le inyecta a sus juegos. Desde el primer tráiler se demostró que Captain Tsubaba no sería la excepción a esta regla, y verlo en persona sólo refuerza el compromiso que tiene la compañía en este departamento. Cada uno de los personajes del anime y manga logran ser representados de gran manera, y hasta el más mínimo detalle está presente en Rise Of New Champions.

Fácilmente puedes distinguir quien es Steve Hyuga, Benji Price u Oliver Atom con tan sólo ver su cabello y la forma en que su ropa está diseñada. Hyuga usa su player con la mangas arremangadas, y Benji siempre utiliza su característica gorra roja. Pero esto no se limita a los personajes principales. El inmenso tamaño de Hiroshi Nagano, el defensa del equipo Niupi, o Primaria Nankatsu como es conocido en Japón, nos deja claro que es un muro gigante que intimida a todos sus oponentes.

De igual forma, los grandes movimientos, como el Tiro con Chanfle y el Tiro del Tigre, son un espectáculo que transmiten de gran manera los visuales del manga y anime al videojuego. Debido a que probé una versión en una etapa temprana de desarrollo, hay errores que son notorios, como la falta de detalle en el público en el estadio y la caída de frame rate en algunas ocasiones. Aunque, claro, esto se entiende y espero que en futuros demos y en el lanzamiento final, nada de esto este presente.

Dragon Screamer

Pero a todo esto ¿cómo se juega Captain Tsubasa: Rise Of New Champions? Bueno, la respuesta es simple y complicado. Por un lado, el gameplay puede ser resumido como “FIFA x Anime”, pero hay más que sólo eso. Normalmente un equipo cuenta con un varios con jugadores, ya sean normales y especiales (como Oliver), cada uno con sus diferentes estadísticas dependido de la posición en que se especializan. Algunos serán más rápidos, otros poseen mayor resistencia, mejor dominio del balón, etc. Todo esto es bastante estándar en este departamento. Pero lo interesante es la inclusión de dos barras diferentes, una está enfocada en la resistencia física y la otra en el poder de tiro.

La primera de estas disminuirá cada vez que decidas aumentar tu velocidad o entres en algún tipo de choque con tu contrincante, pero no te preocupes, se irá reponiendo constantemente. La segunda está enfocada al poder y velocidad de tus tiros. Esta barra aumentará al presionar un botón y dependiendo de que tan llena esté al momento de liberar tu energía, la intensidad del golpe en el balón será diferente.

Una vez que la barra esté cargada al máximo, podrás realizar un movimiento especial. Algunos personajes sólo tienen acceso a tiros con un nivel de poder más fuerte, pero Steve Hyuga y Oliver Atom pueden realizar sus icónicos ataques, con todo y una animación bombastica para acompañarlos. Aunque esto suena bien en primera instancia, crea una situación en donde siempre buscarás a los lideres de equipo para intentar anotar y el resto de los jugadores llegan a perder importancia y protagonismo.

Las habilidades especiales no se limitan sólo a tirar el balón, ya que dependiendo del papel del jugador, podrás realizar ciertas acciones únicas. Por ejemplo, Benji Price cuenta con una increíble precisión para atrapar los balones. Al igual que los jugadores normales, aquellos que ocupen la posición de portero tienen una barra de resistencia física, la cual indica la probabilidad que tienen para evitar un gol. Una vez que esta se llegue a vaciar, será posible anotar más fácil y dependiendo del tiro hasta el portero podrá entra a la portería, un toque que puede llegar a ser la cereza en el pastel en un enfrentamiento entre rivales. Por otro lado, defensas como Hiroshi Nagano pueden emplear su gigantesco cuerpo para evitar que el contrincante logre pasar el balón.

Pero esto no es todo lo que puedes hacer en este juego. Al momento de correr hacia un jugador contrario cuentas con un par de opciones para robar el balón. En dado caso de que ambos personajes lleguen a pelear por el mismo objetivo y choquen, saltaron lo más alto posible y competirán por el dominio de la pelota, y quien presione más rápido cierto botón, será quien obtenga el esférico. Piensen en esta mecánica como un choque de poderes estilo Dragon Ball.

Para responder a la pregunta planteada, en su nivel más básico Captain Tsubasa: Rise Of New Champions se juega de la misma manera que un partido de fútbol tradicional. Pero cuenta con varias ideas que podemos encontrar en otros juegos de anime de Bandai Namco, los cuales le dan un giro interesante a la formula clásica de este deporte, y que sin duda serán del agrado de todos los que crecimos con este icónico anime. Incluso elementos como el inmenso tamaño de la cancha están presentes y logran darle una sensación que no puedes encontrar en otro juego de balón pie tradicional.

No question

¿Será Captain Tsubasa: Rise Of New Champions el juego de Súper Campeones que tanto hemos esperado? Sí. A pesar de que tuve la oportunidad de probar un build temprano en desarrollo, y algunos aspectos técnicos dejan ver claramente esto, no tengo dudas de que en el futuro Bandai Namco nos logre entregar una experiencia llena de calidad y fan service. Aunque este título nunca llegue a despojar a FIFA como EL juego de fútbol, sí puede llegar a ser el candidato predilecto para unas retas con amigos.

El juego tendrá gameplay multijugador incluyendo Story Modes, Versus Mode y Online Versus Mode. Me emociona mucho poder revivir las aventuras de Oliver Atom y sus amigos a través de diferentes equipos de fútbol en Japón y Europa.