The Rise of Skywalker supera los mil millones de dólares en taquilla

Ahora sí es oficial, Star Wars: The Rise of Skywalker ha superado los mil millones de dólares en la taquilla mundial. THR reporta que el Episodio IX ha obtenido $1.001 mil millones de dólares a sus 28 días de estreno. Por otra parte, la taquilla doméstica descansa en los $481.3 millones, con ganancias internacionales de $519.7 millones.

Al ritmo que va progresando esta película, es posible que el final de la Saga Skywalker pueda igualar las ganancias de su controversial predecesor, Star Wars: The Last Jedi. La película dirigida por Rian Johnson generó $1.33 mil millones de dólares a nivel mundial. Los analistas creen que The Rise of Skywalker descansará entre los $1.2 y $1.25 mil millones.

Recientemente uno de los autores de la saga confirmó la muerte de uno de los personajes de la trilogía original en The Rise of Skywalker, y si quieres averiguar cuál fue, sigue este enlace.

Via: ComicBook