Desarrolladores de SEGA desean revivir la serie de Skies of Arcadia

Skies of Arcadia es uno de los RPGs más añorados de la época de Dreamcast y GameCube. Sin embargo, por más de una década SEGA nos ha negado una secuela de este título. Kenji Hiruta, quien trabajó en el juego original, concuerda con los fans y desea revivir esta franquicia.

Desde 2012 han existido rumores de más secuelas o remasterización del primer juego, debido a que desde ese entonces SEGA ha renovada a la marca, probablemente para conservar el nombre solamente. El año pasado, el productor Rieko Kodama opinó cuánto amaba el juego y cómo era un “sueño de la infancia hecho realidad”.

Recientemente, Hiruta dijo que “fuertemente” quiere desarrollar una secuela esta semana. Incluso está organizando un sorteo que involucra a Itsuki Hoshi (el ilustrador original del juego), donde si lo retuiteas aquí, enviará una foto firmada a un fanático.

Hiruta cree que esto llamará la atención de SEGA “si el movimiento se expande”. Si bien muchas personas lo han intentado durante la última década y han cambiado, no estaría de más intentarlo nuevamente.

Strongly. I really really want to develop the sequel. https://t.co/QDCydPd00s

