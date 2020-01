Ninja tendrá su propia skin en Fortnite

En algunas ocasiones los sueños sí se vuelven realidad. Recientemente Epic Games anunció formalmente la línea de “Icon Series” de skins de Fornite, la cual incluye a personalidades como Marshmello y Major Lazer. Sin embargo, una persona que siempre ha deseado tener su propio traje en este battle royale es Ninja, y los desarrolladores por fin han cumplido con su deseo.

Así es, Tyler ‘Ninja’ Blevins, conocido por ser uno de los mejores jugadores Fornite y un influencer en este medio, contará con su propia skin, la cual puede ser tuya. Pero tienes que ser rápido, ya que este traje sólo estará disponible entre el 16 y el 19 de enero.

La skin tiene el nombre original de “Ninja Fortnite Skin”. Es principalmente azul, presenta una diadema que Ninja a menudo usa durante las transmisiones e incluye su logotipo icónico en sus hombros. También incluye un emoticón Ninja y un pico doble Katanas, y Ninja’s Edge Back Bling.

I've dreamt of having a skin in Fortnite since I started playing the game. Today, my dream becomes reality. Get the Ninja Fortnite Skin in the Epic store Thursday 6 p.m. CST-Sunday 7 p.m. Don't forget to use code NINJA! #NinjaSkin #EpicPartner pic.twitter.com/xTn9UlbkGI

