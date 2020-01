Otro personaje de la trilogía original también murió en The Rise of Skywalker

Star Wars: The Rise of Skywalker trajo consigo una significante cantidad de muertes, y aunque hubo algunas más notorias que otras, ahora uno de los autores de la saga, Rae Carson, confirmó la trágica pérdida de otro emblemático personaje de la trilogía original: Nien Nunb.

El público conoció a este personaje por primera vez en 1983 con Star Wars: El Retorno del Jedi, pues él era el co-piloto de Lando Calrissian en el Falcón Milenario. Nunb estuvo de regreso para las secuelas, aunque con un tiempo en pantalla mucho menor. Carson, que actualmente está escribiendo la novela de Star Wars: The Rise of Skywalker Expanded Edition, confirmó el detalle vía Twitter al contestarle a un fan que le rindió tributo al personaje:

RIP Nien — Rae Carson (@raecarson) January 6, 2020

Lo más probable es que Nunb haya muerto durante la batalla final contra la flota del Emperador Palpatine, y solo algunos lograron captar este trágico momento. A pesar de que The Rise of Skywalker ya haya superado los $800 millones de dólares en taquilla, se predice que lo más probable es que no logre superar a ninguna de las otras dos películas que llegaron antes.

Fuente: Bryan Young / Rae Carson