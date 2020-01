Mike Ybarra, ex-directivo de Xbox, tendrá un PS5 como consola principal

Este año finalmente veremos el debut del PlayStation 5 y el nuevo Xbox, lo que marcará la novena generación de consolas. Conforme nos vamos acercando a su fecha de lanzamiento, los usuarios ya empiezan a cuestionarse cuál de las dos es la mejor opción, y algunos incluso ya les están preguntando a figuras dentro de la industria por su opinión.

En redes sociales, la infame ‘guerra de consolas’ está más activa que nunca, y un usuario le preguntó a Mike Ybarra, ex-directivo de Microsoft que dejó la compañía en octubre, cuál consola se estaría comprando. La respuesta, como era de esperarse, generó mucha polémica, y aquí puedes verla por ti mismo:

Otro usuario enojado le contestó a Ybarra, y el ejecutivo decidió no quedarse con la boca callada:

Economic wise, for my profile it’s better for Xbox if I’m a Game Pass subscriber (which I will be for PC) vs. buying their console. I know that sounds weird, but it’s accurate. The Game Pass strategy is very smart. Who cares where you play, as long as you play in Xbox’s world.

— Mike Ybarra (@Qwik) January 7, 2020