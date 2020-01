The Rise of Skywalker supera los $800 MDD en taquilla global

Una de las películas más anticipadas del 2019, Star Wars: The Rise of Skywalker, ha generado poco más de $800 millones de dólares alrededor del mundo desde su lanzamiento el pasado mes de diciembre. A pesar del éxito de la cinta, el Episodio IX podría no superar a lo alcanzado por The Force Awakens y The Last Jedi durante sus respectivos estrenos.

Aunque el largometraje generó cerca de $17 MDD durante Año Nuevo, The Rise of Skywalker probablemente no logrará superar las ganancias del Episodio VII, pero posiblemente podría alcanzar al Episodio VIII, que generó $1.3 mil millones de dólares a nivel global.

Tal y como lo reportó Variety, el Episodio IX recaudó $407.5 millones en Norteamérica y $407.9 millones internacionalmente durante sus primeros 13 días en cines, dándole un total de $815.4 millones a nivel mundial, así que todavía le falta medio millón para alcanzar a The Last Jedi.

Fuente: Variety