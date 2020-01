La industria de los videojuegos generó $120 MMDD en 2019

La industria de los videojuegos tuvo un 2019 bastante exitoso, generando $120 mil millones de dólares a través de los celulares, PCs y consolas, aumentando en un 3% las ganancias del año pasado. Por segundo año consecutivo, Fortnite generó la mayor parte de este dinero, con $1.8 mil millones de dólares. Los juegos free-to-play dominaron el mercado móvil, acreditándose la mitad de las ganancias totales del año.

SuperData estima que para el 2020 se incrementarán las ganancias en un 4%, lo que representa una cantidad de $124.8 mil millones de dólares. Este año tenemos enormes lanzamientos, como Final Fantasy VII Remake, Cyberpunk 2077, Marvel’s Avengers, The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima y Resident Evil 3, además de las nuevas consolas que llegarán durante los últimos meses.

Aquí te dejamos exactamente cuánto dinero generó cada plataforma:

Móviles – $64.4 mil millones de dólares

PC – $29.6 mil millones de dólares

Consolas – $15.4 mil millones de dólares

CEVG (Contenido en video sobre gaming) – $6.5 mil millones de dólares

XR (Realidad virtual y aumentada) – $6.3 mil millones de dólares

Fuente: SuperData