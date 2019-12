The Rise of Skywalker fue un éxito durante navidad

Aunque The Rise of Skywalker ha creado una división en la sociedad, esto no detiene a las personas de ir a ver el final de una saga de más de 40 años de antigüedad, sin importar que día sea. Navidad normalmente es un momento para descansar junto a familiares y amigos, e ir al cine una buena excusa para pasar tiempo en compañía de tus seres queridos. De esta forma, la nueva película de Star Wars ha alcanzado un nuevo récord en taquilla.

De acuerdo con Deadline, The Rise of Skywalker logró recaudar $35 millones de dólares durante navidad. Esto posiciona a la nueva película de Disney y Lucasfilm como la segunda película más taquillera durante el 25 de diciembre, sólo por detrás de The Force Awakens y sus $49.3 millones, y por delante de The Last Jedi con $27.4 millones. Esto aumenta las ganancias totales de la última cinta en la saga de Skywalker a $261.8 millones de dólares.

Hablando de The Rise of Skywalker, esta cinta tuvo un buen inicio en taquilla durante sus primeros días, pero no fue tan exitosa como The Force Awakens y The Last Jedi. Por otro lado, parece que la película introduce a Darth Revan al nuevo canon.

