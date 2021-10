Aquí el primer tráiler de House of the Dragon

Aunque aún hay personas que tienen un mal sabor de boca después del final de Game of Thrones, HBO está listo para regresar a Westeros. De esta forma, el día de hoy se compartió el primer teaser tráiler de House of the Dragon, la nueva serie basada en el trabajo de George R.R. Martin.

House of the Dragon se desarrolla 200 años antes de los eventos de Game of Thrones, y está enfocada en la dinastía de los Targaryen. La serie está basada en el libro de Fire & Blood, el cual recopila los eventos más importantes de esta familia, desde su llegada a Westeros, pasando por su guerra civil, hasta su trágico final. Esta la sinopsis oficial de la producción:

“La serie de precuelas encuentra a la dinastía Targaryen en la cúspide absoluta de su poder, con más de 15 dragones bajo su yugo. La mayoría de los imperios, reales e imaginarios, se derrumban desde tales alturas. En el caso de los Targaryen, su lenta caída comienza casi 193 años antes de los eventos de Juego de Tronos, cuando el rey Viserys Targaryen rompe con un siglo de tradición al nombrar a su hija Rhaenyra heredera del Trono de Hierro. Pero cuando Viserys más tarde engendra un hijo, la corte se sorprende cuando Rhaenyra conserva su condición de heredera y las semillas de la división siembran la fricción en todo el reino”.

House of the Dragon estará compuesta de 10 episodios, y llegará a HBO y HBO Max en algún punto del próximo año, aún no hay una fecha de estreno específica. Considerando que Miguel Sapochnik y Ryan Condal, quienes trabajaron en los episodios más aclamados de Game of Thrones, son los showrunners de esta nueva serie, esperemos que la precuela sea lo que los fans de este mundo desean ver.

En temas relacionados, George R.R. Martin ya está trabajando en más series de Game of Thrones para HBO. De igual forma, Emilia Clarke, quien interpretó a Dayneis Targaryen, se ha unido a la serie de Secret Invasion de Marvel.

Vía: HBO Max