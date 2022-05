Aunque los Óscar ya están en el pasado, el público no puede olvidar la infame cachetada de Will Smith. Ahora, durante el reciente Hollywood Bowl, y como parte del evento de Netflix is a Joke, Dave Chappelle fue atacado por una persona. De esta forma, Chris Rock, quien también asistió a esta presentación, no perdió la oportunidad para bromear por el golpe que recibió en la noche más importante del cine de Hollywood.

Después de que Chapelle fue agredido, Chris Rock subió al escenario para calmar al público, el cual estaba un poco alterado por el suceso que presenciaron. Fue aquí en donde el comediante hizo una referencia a la cachetada que recibió por parte de Will Smith, tranquilizando así a los asistentes con una serie de risas. Esto fue lo que comentó:

“¿Ese era Will Smith?”

Is that Will Smith? 😂😂 pic.twitter.com/z97xppR8Gu — Avi Yemini (@OzraeliAvi) May 4, 2022

Después de eso, Jamie Foxx también subió al escenario para ayudar a Chappelle a regresar a la normalidad. Este momento llamó mucho la atención del público, ya que se llevó a cabo después de una serie de críticas por parte de la comunidad LGBT+, puesto que el comediante realizó una serie de comentarios sobre las personas trans.

En temas relacionados, puedes ver el video del ataque aquí. De igual forma, Netflix ha emitido un comunicado condenando estas acciones.

Nota del Editor:

Esto demuestra que la cachetada de Will Smith estará presente de por vida en la cultura popular. Mientras que Smith pierde proyectos y la gente está en contra del actor, Rock se ha beneficiado. Varios de sus shows han aumentado en el número de asistentes, y este seguramente será un chiste que use siempre que sea posible.

Vía: Avi Yemini