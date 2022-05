Comediante es atacado en pleno escenario. Acá el video del suceso

El 2022 ha sido bastante polémico en cuanto a espectáculos, el primer caso se dio entre Chris Rock y Will Smith, quienes tuvieron un altercado por una broma realizada en la ceremonia de los Oscares. Y ahora, fue el turno del comediante Dave Chappelle, quién aparentemente fue atacado por una persona que se encontraba en uno de sus shows.

El sospechoso de tal ataque lleva el nombre de Isaiah Lee, de aproximadamente unos 23 años de edad. El usuario enfrenta cargos anteriores por delitos con un arma mortal, siendo esta una especie de cuchillo expulsable. Actualmente su fianza está fijada en unos $30,000 USD.

Se reporta, que Dave sufrió el ataque de Lee justo antes de abandonar el escenario durante el evento en el Hollywood Bowl, siendo su aproximación una especie de tackleo para poder alcanzarlo y someterlo. Ante esto, los guardias alcanzaron a quitarselo de encima. Afortunadamente, Chappelle no resultó herido, pero Lee tuvo que ser trasladado a un hospital.

Dave Chappelle just got attacked on stage

pic.twitter.com/E4gAfmkPgQ

— Hoodville (@Hoodville_) May 4, 2022