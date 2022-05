George R.R. Martin menciona algunos detalles que se verán en House of The Dragon

Agosto es sinónimo de emoción en HBO Max, puesto que en dicho mes se va a estrenar House of The Dragon, serie spin off de Game Of Thrones, la cual sirve como una precuela en su narrativa. Incluso su autor, George. R.R. Martin está emocionado por el próximo estreno de la misma, razón por la cual poco a poco va soltando detalles interesantes.

El autor de Canción de Fuego y Hielo tiene su espacio personal llamado Not a Blog, donde de vez en cuando escribe algunas de sus vivencias, y justo ahí es donde dio a conocer su emoción por la serie.

Vi versiones preliminares de un par de episodios más de The House of Te Dragon y quedé tan complacido. Ryan, Miguel, su elenco y equipo están haciendo un gran trabajo. A aquellos de ustedes que les gustan los personajes complejos, conflictivos y grises (como a mí) les gustará esta serie. Habrá muchos dragones y batallas, sin duda, pero la columna vertebral de la historia son los conflictos humanos, el amor, el odio y el drama de los personajes en lugar de la acción/aventura.

La trama de esta historia dará inicio unos 200 años antes que el argumento que ya conocemos todos, por lo que vamos a ver a los predecesores de las icónicas familias tan queridas por los fans. Además, seremos testigos de muchos más combates con dragones, algo que se pidió en la adaptación original, que podría decirse le cumplió al público.

Recuerda que House of The Dragon se estrena el próximo 21 de agosto en HBO Max. Se perfila para ser uno de los grandes éxitos del verano.

Vía: Not a Blog