El creador de Fairy Tail hace su propio póster inspirado en Dr. Strange

Algo que se sabe bien, es que en ciertas regiones del mundo los pósters promocionales de películas suelen cambiar un poco en comparación al original, todo para abordar a diferentes tipos de público. Con Dr. Strange en el Multiverso de la Locura no podría ser diferente, y en Japón su ilustración lució un aspecto de anime. Obra de un consagrado mangaka del país.

En Twitter, el creador de Fairy Tail, Hiro Mashima, sorprendió a sus seguidores cuando compartió una nueva obra de arte que había estado trabajando en las últimas semanas. Así es, se trata de una ilustración Doctor Strange. Pero no solo es una especie de fanart, sino del póster oficial de las tierras niponas. Afirmando que Marvel Studios lo contrató para elaborarlo.

Aquí la traducción de su publicación:

Dibujé una pieza para promocionar el último trabajo de Marvel Studios, Doctor Strange in the Multiverse of Madness , que se estrenará en los cines el 4 de mayo. Es el hechicero más fuerte.