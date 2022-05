Se sospecha que nuevos deportes llegarán a Nintendo Switch Sports

Si algo se le ha criticado a Nintendo Switch Sports, es su falta de contenido, puesto que los fanáticos de la era de Wii esperaban la adición de muchas actividades inspiradas en deportes reales. Sin embargo, no todo está perdido para este temprano lanzamiento, esto se debe a una filtración de información, la cual indica algunas actualizaciones para el juego.

El usuario de Twitter, @Wipeoutjack7,publicó que dentro de los archivos se pueden encontrar referencias relacionadas con Basketball y Dodgeball. Después de esto, aclara que se puede tratar simplemente de contenido recortado para el producto final. Por otro lado, se sospecha que llegará en algún punto en forma de regalo o en un DLC de pago, lo más probable.

Another interesting thing found while datamining Switch Sports, the game references both "Basketball" and "Dodgeball" alongside the other playable sports. Could very well just be scrapped content, but mayyybe a potential future update? pic.twitter.com/mJb4SbaYM4

— Jack (@Wipeoutjack7) March 2, 2022