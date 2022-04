Review – Nintendo Switch Sports

En 2006 el Wii llegó al mercado de los videojuegos, comenzando así una nueva etapa para la industria. Gracias a la simplicidad del control, así como a la innovación que significaba el sensor de movimiento, esta consola no solo es recordada hoy en día por ser una de las más exitosas en la historia de este medio, sino que le abrió las puertas a millones de personas a esta fantástica forma de entretenimiento que gozamos día tras día. Sin embargo, esta no fue una tarea que se logró con solo esta pieza de hardware. Al igual que Batman necesita a Robin, o Sherlock a Watson, el Wii requirió de Wii Sports, título que estuvo al alcance de todos los que le dieron una oportunidad a esta generación de Nintendo. Inmediatamente, abuelos, padres, tíos y todo aquel que en algún momento repudió o criticó a estas experiencias interactivas, disfrutó de tenis, boliche, boxing, baseball, y golf de una forma que los cautivó como nunca antes. Hasta el día de hoy, seguramente hay alguien que no quiera tocar un PS5 o Xbox Series X|S, pero esté más que dispuesto a adentrarse a este campo virtual y disfrutar uno de los deportes previamente mencionados.

Como siempre sucede en estos casos, Nintendo no perdió la oportunidad que tenía en sus manos, y en 2009 vimos Wii Sports Resort, una secuela más grande, ambiciosa y espectacular. La isla Wuhu es el espacio perfecto para este mundo. Las nuevas actividades, como Chambara, Ping Pong, Tiro con Arco y Vuelo, no solo aprovechaban de gran forma el Wii Motion Plus, sino que eran buenas adiciones al catálogo de actividades originales. Sin embargo, parece que la serie alcanzó su clímax de una forma prematura. En 2013, Wii Sports Club llegó al Wii U y se presentó como un remake del título original, pero la forma de distribución del contenido mató cualquier interés que el público tuvo en la ya de por sí consola con bajas ventas. Por casi 10 años, esta serie permaneció en silencio, y todo lo que quedaba de su fantástico inicio, era un escenario en Super Smash Bros. Sin embargo, en febrero de 2022 pasó algo que no muchos esperaban. En un Direct se reveló Nintendo Switch Sports, el cual se posiciona como el gran regreso de esta franquicia.

Después de una prueba en línea que le dio al público una pequeña demostración de esta entrega, Nintendo Switch Sports está a nada de llegar al mercado. Este título cuenta con nuevas actividades, así como un par de deportes que todos recordamos con cariño. Junto a esto, se le ha dado un mayor peso a una progresión en línea. ¿Es Nintendo Switch Sports el juego que revitalizará a esta serie? ¿El público casual podrá disfrutar una vez más de esta franquicia? Descubre la respuesta a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Ingenuidad, deportes y decepción

Nintendo Switch Sports es un juego que va directo al grano. En esta ocasión se nos presenta un nuevo club deportivo, conocido como Spocco Square, el cual alberga seis actividades, tres nuevas y tres clásicas. Como representantes del Wii Sports original tenemos al Tenis y Boliche, los cuales se sienten muy similares a lo que vimos en Wii U, pero con una serie de mejoras gracias a la tecnología de movimiento que nos ofrece el Joy-Con. Para aquellos que recuerdan con cariño a la isla Wuhu, Chambara regresa, y ahora con un par de opciones adicionales para la espada. De esta forma, esta entrega nos presenta por primera vez al Vóleibol, Soccer o Fútbol, y Bádminton, los cuales sí son una extrapolación digna de estos ejercicios para el espacio virtual que en esta ocasión se nos presenta.

La razón por la cual Wii Sports fue un éxito, fue por su sencillez. Todo mundo sabe cómo se juega Tenis, o cuál es el objetivo del Boliche. No es necesaria una larga explicación que describa detalladamente cómo es que cada actividad funciona. En una mano tienes el control, e inmediatamente tu cerebro sabe qué hacer. Esto es algo que sigue presente con Switch Sports. Cada uno de los seis deportes requiere que muevas tu brazo de cierta forma, incluso Soccer, aunque de este hablaré mejor dentro de poco. Aunque no es completamente necesario que lleves a cabo paso por paso todas las acciones en un ejercicio, con tan solo tener el conocimiento básico y poner de tu parte, podrás divertirte.

Comenzando por Tenis, este es uno de los deportes que simplemente no pudieron quedarse fuera. En esta ocasión, nos encontramos con una versión que, en sus mecánicas centrales, sigue funcionando tal cual lo vimos en 2006. En una cancha juegan cuatro personas, y siempre serán cuatro, dos en cada lado. Tu personaje, el cual se llama Sportsmate en esta ocasión, se moverá automáticamente, por lo que solo tienes que preocuparte por pegarle a la bola de la forma correcta. Para hacer esto, el juego hace un buen uso del Joy-Con para ofrecer una serie de tiros que varían dependiendo de la fuerza con la que muevas tu brazo, y en qué dirección lo haces. El enfoque está en aprovechar las malas recepciones de tu contrincante, para así hacer un tiro más potente que usualmente resulta en un punto a tu favor. Sin embargo, no todo es perfecto. En más de una ocasión el título no reaccionó de la forma que yo deseaba, y hubo momentos en donde mi saque no fue percibido. Claro, esto bien pudo ser un error mío que surge al no actuar de forma adecuada, pero también es cierto que existe un espacio para mejorar la experiencia. Junto a esto, es molesto que siempre sean partidas de cuatro jugadores, y no hay una opción para tener un enfrentamiento de uno contra uno.

Continuando con los clásicos, tenemos Boliche. En esta ocasión, tenemos dos opciones de juego. La primera es un modo tradicional, en donde tienes que generar la mayor cantidad de puntos en 10 rondas. Junto a esto, también está disponible una modalidad en donde a lo largo de la pista aparecen una serie de obstáculos. Para maniobrar por estos inconvenientes, no solo tienes la posibilidad de modificar la dirección de tu tiro usando los controles tradicionales, sino que la forma y la velocidad con la que tires la bola afectará su trayectoria, lo cual mejora sustancialmente la experiencia. El único problema es que hace falta un buen tutorial que explique cómo realizar estas maniobras, ya que el título no te dice a primera instancia que puedes llevar a cabo ciertas acciones. Junto a esto, siempre es frustrante cuando piensas que hiciste un buen tiro, pero aparece un mensaje mencionándote lo contrario, obligándote a volver a hacerlo, pero sin ofrecer una clara descripción de cómo hacer bien estos movimientos.

Para terminar la ronda de deportes clásicos, tenemos Chambara, o el juego de las espadas. A diferencia de lo que vimos en Wii Sports Resort, en donde se prestaban diferentes modos que van más allá del combate uno contra uno, en Switch Sports regresamos a lo básico, y solo hay peleas entre dos personas, en donde el objetivo está en tirar a tu contrincante de una plataforma. Para esto, tienes a tu disposición tres tipos de acero, o en este caso, plástico. En primer lugar está la tradicional, otra que va cargando un poder especial conforme inhibir ataques de forma exitosa, y doble, la cual, como su nombre lo indica, te pone una de estas herramientas en cada mano, y es requierido tener un Joy-Con en cada una. Todas siguen los mismos fundamentos, en donde puedes obstaculizar las agresiones de tu oponente al defender en cierta dirección, y al mover el estoque empujas a tu rival a un precipicio. La decisión de arma no cambia esto, pero sí modifica la forma en la que puedes alcanzar una victoria. Al elegir la opción de carga, tu cometido es bloquear para soltar un movimiento devastador, mientras que con la opción de una en cada mano, podrás confundir a quien tengas frente a ti, ya que no sabrá exactamente desde qué dirección lo golpeas.

Comenzando con las nuevas actividades, nos encontramos con el Bádminton, el cual funciona de una forma muy similar al Tenis. El movimiento del Joy-Con una vez más imita una raqueta en tu mano, aunque aquí vemos una mayor precisión en la dirección, pero con un par de errores similares a las de su deporte hermano. Junto a esto, la técnica para ganar consiste en cambiar entre tiros fuertes y débiles, los cuales se llevan a cabo presionando un botón, para así confundir a tu adversario y rematarlo con un golpe fuerte. El otro gran cambio es que la cancha es más pequeña, por lo que solo se pueden albergar a dos personas, lo cual será del agrado de muchas personas.

Por otro lado, nos encontramos con Soccer, uno de los mayores agregados a la serie. En lugar de hacer una copia de Mario Strikes o FIFA, Nintendo Switch Sports nos presenta su propia versión de Rocket League, en donde tenemos que anotar con una pelota gigante que se va moviendo constantemente. Respecto a los controles de movimiento, aquí encontramos mecánicas bastante simples. Mover el Joy-Con hacia arriba, abajo y a los lados determinará la dirección en la que puedes lanzar la bola. Lo interesante, es que este es el único deporte que requiere el uso completo de los dos controles, no solo para realizar un cabezazo con una determinada acción, sino para controlar por completo a tu Sportmate. Junto a los modos de 1v1 y 4v4, también hay una opción para jugar una ronda de penales, en donde es requerido el Leg Strap, aquel que vimos originalmente con Ring Fit Adventure, para que con tu pierna de preferencia puedas patear, dictando así la dirección que tomará la pelota. Sin embargo, esto es bastante simple y no tan preciso.

Por último, tenemos Vóleibol, mi actividad favorita en el juego. Aunque este es el ejercicio más sencillo respecto al uso del control, también es el más divertido de imitar cómo si estuvieras en el mundo virtual. Aquí, dos competidores por equipo son requeridos en todo momento. Cada uno tomará un rol en particular, dependiendo de la zona de la cancha en la que se encuentre. Al igual que el deporte real, uno recibe el balón, otro hace el pase, y el primero tiene que lanzar la bola al contrincante. Todas las acciones se llevan a cabo con una serie de movimientos bastante simples que solo requieren que el Joy-Con vaya hacía arriba o abajo. Pese a que esto puede sonar decepcionante, una vez, la diversión está en imaginarte en la cancha, y poner de tu parte para no solo agitar la muñeca, sino pararse, saltar e hincarse como si fueras un personaje en el mundo de Haikyū!!

Eso es básicamente todo lo que ofrece Nintendo Switch Sports, al menos por el momento. En un futuro, esta experiencia recibirá actualizaciones que expandan el uso del leg strap en Fútbol, y agreguen Golf a la selección. Como pueden ver, estamos frente a una lista que se compara con el título original de Wii, y no logra estar a la par de la secuela, lo cual es una verdadera decepción. Junto a esto, es bastante extraño que Boliche, Soccer y Chambara tengan modos adicionales de juego que van más allá de los deportes en su forma más sencilla, pero las otras tres actividades carecen de estas opciones, restringiendo al jugar a simplemente Voleibol, Tenis y Bádminton justamente como son, y sin algún tipo de reto adicional que sería más que bienvenido.

Si bien las actividades tienen sólidas bases, y en compañía siempre es más divertido, la verdad es que esta entrega fue construida con la idea de agregar contenido adicional en un futuro, algo que no siempre tiene resultados positivos. Entonces, si el enfoque de Switch Sports no está en ofrecer una experiencia completamente sólida día uno, ¿qué hará que los jugadores se mantengan activos y no se olviden de este título? Bueno, aquí es en donde el componente en línea y la verdadera progresión del juego entran en escena.

Talón de Aquiles

Durante el periodo de reseña previo al lanzamiento del juego, no tuve acceso a los modos en línea, por lo que solo pude jugar con compañía de mi familia, lo cual fue divertido. La magia de esta serie recae en juntar a todos tus conocidos que usualmente no disfrutan de esta forma de entretenimiento, y verlos dominar Boliche o Tenis, ya que estos son deportes que todo el mundo conoce. Sin embargo, vivimos en el año 2022, en donde el multiplayer en línea es algo muy común, y Switch Sports no se queda nada atrás.

Además de multiplayer local, también puedes competir con tus amigos en línea, o contender contra extraños alrededor del mundo, ambas opciones permiten que dos personas estén conectadas usando una sola consola. Si jugar solo por jugar no es lo tuyo, los modos online cuentan con un sistema de progresión. Cada uno de los seis deportes tienen diferentes clasificaciones que te serán asignadas dependiendo de tu desempeño en ellas. Junto a esto, conforme más avances en estas tablas de clasificación, obtendrás puntos, los cuales se usan para desbloquear contenido estético para tu Sportsmate. Esto es similar a la forma en la que Big Brain Academy: Brain vs Brain maneja la distribución de su apartado adicional. Sin embargo, mientras que el título mental te permite obtener recompensas en todos los modos disponibles, ya sea en línea o no, Nintendo Switch Sports solo te premia cuando estás conectado al internet.

Así es, para ser una serie que se caracteriza por la competencia en persona, a Switch Sports solo le interesa su componente en línea. Podrás jugar durante 10 horas de una forma local, y en ningún momento desbloquearás algún tipo de contenido adicional, lo cual es una total decepción. Estoy hablando no solo de trajes adicionales que van más allá de la vestimenta deportiva de diferentes colores, sino a inclusiones interesantes, como un traje ninja, así como raquetas, balones y espadas que te permiten expresarte en el océano de competidores que tendrás frente a ti. Una vez más, no tuve acceso a este componente, por lo que no podría decir a ciencia cierta que tan tedioso o sencillo es progresar aquí. Por si esto fuera poco, el Boliche obtiene una opción para enfrentarte a 16 personas, algo que vimos durante las previas pruebas de servidores, pero estará en funcionamiento hasta el lanzamiento de esta entrega.

Es una lástima que la progresión no esté disponible en el modo offline. Puedo entender que las clasificaciones necesitan de que más jugadores tengan este título en sus manos, pero no hay una excusa para bloquear el contenido estético detrás de un muro que requiere internet. Los Sportsmates son personajes que emiten una mayor personalidad que los Mii. Sus diseños pueden ser similares a los avatares que Rare creó para Kinect Sports, pero tienen mejores animaciones, y constantemente están cambiando sus poses. Por ejemplo, al anotar un gol en Fútbol, podemos ver una celebración divertida que te hará imitarla siempre que sea posible. Un detalle que me agrado mucho, aunque es muy insignificante, es el cabello, el cual cuenta con un brillo especial que los asemeja a muñecos recién salidos de la caja.

Spocco Square es una zona que me recuerda mucho a Wii Sports Club, pero en lugar de tener instalaciones en decadencia, la entrega de Nintendo Switch nos presenta canchas sumamente limpias, con diseños modernos que le dan un mayor enfoque a una iluminación que trata de ser lo más natural posible. Siempre hay un público listo para verte ganar, o fracasar, los cuales constantemente están gritando cada vez que algo emocionante sucede.

Regresando a la forma en la que el contenido es distribuido. Es una decepción que un juego con muy buenas bases, y con un gran factor de diversión para cualquier persona, sea estropeado por una falta de actividades adicionales. Además de bloquear el sistema de progresión y recompensas estéticas detrás del modo en línea, en realidad no hay mucho que esta entrega ofrezca. No hay retos adicionales, algún tipo de puntuación que capture tus mejores partidas, o siquiera una forma que medir tu rendimiento. Nintendo Switch Sports debió ser el gran pináculo de esta serie, algo que no solo tome en consideración lo que se llevó a cabo con las tres entregas pasadas, sino que también tome en cuenta a Wii Fit y Ring Fit Adventure. Sin embargo, lo que llega a nuestras manos es algo que se queda muy corto en sus ambiciones y, aunque no dudo que muchas personas obtengan horas de diversión, no veo que este se convierta en un título del cual constantemente estemos hablando.

Un escueto regreso

Nintendo Switch Sports se queda a medias. Por un lado, tenemos seis deportes muy bien construidos, que no solo hacen un buen uso del Joy-Con, sino que van de la mano con la imaginación que el jugador pone para experimentar al 100% estas actividades. Hablando puramente de mecánicas, esta entrega sí se siente como una evolución de la serie, y logra ser entretenida para todas las personas, sin importar que tan casuales lleguen a ser. Sin embargo, el contenido, el aspecto más importante, es mínimo. Aunque Boliche, Fútbol y Chambara ofrecen un par de opciones que le dan una pequeña variedad a estas acciones, no hay algo que sustancialmente logre trascender los ejercicios básicos, algo que sí se logró con Wii Sports Resort.

Junto a esto, el hecho de que puedes invertir cientos de horas en el modo offline y no ser recompensado, suena como un error que no debería existir. No estamos hablando de una experiencia dedicada completamente al multiplayer en línea, sino a algo que probablemente muchos utilicen con un enfoque local más que nada. Junto a esto, la tendencia de Nintendo de liberar contenido que debería estar día uno en futuras actualizaciones, ya necesita terminar. Nintendo Switch Sports no es un mal juego, es solo que las decisiones que se tomaron entorpecen por completo a este título, algo que tal vez pase desapercibido por todas las mamás y primos que solo quieren agitar sus brazos y sentirse en una cancha deportiva.