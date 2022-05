Uno de los anime que se ha convertido en una revolución es The Rising of the Shield Hero, el cuál cuenta con acción que gustará a los fanáticos de los shonen, pero también con una parte narrativa interesante. Por esa razón está a punto de estrenar su segunda temporada en Crunchyroll, la cual va a incluir un doblaje un tanto diferente del que ya se conoce.

Según la página del servicio de streaming para animación japonesa, los usuarios van a poder disfrutar de estos episodios el próximo 4 de mayo en punto de las 4 PM (CDMX).

Vale la pena mencionar, que el doblaje cambiará en su versión en inglés. Billy Kametz quién actuó como Naofumi Iwatani,se retiró de la industria el mes pasado después de informar a los fanáticos sobre algunas actualizaciones. Será reemplazado por Stephen Fu, un compañero actor de voz que recientemente consiguió un papel en Kimetsu no Yaiba .

We’re in good hands people! @That_Fu is gonna kill it as Naofumi and I can’t wait to hear you and the rest of the amazing cast in season 2! Big congrats my friend!!🛡 https://t.co/U6ZWZMMb8O

— Billy Kametz (@BillyKametz) May 2, 2022