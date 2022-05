El director de The Incredible Hulk ahora trabajará en Rápidos y Furiosos 10

La semana pasada se dio a conocer que el director de Rápidos y Furiosos 10 dejaba su puesto, algo que realmente decepcionó a los fans, pues había hecho un gran trabajo con la franquicia. Y ahora, tras haber realizado una exhaustiva búsqueda, parece ser que han encontrado un reemplazo, una persona que seguramente le será familiar a los seguidores de Marvel.

El elegido es Louis Leterrier, quién hace ya más de 10 años dirigió The Incredible Hulk con el actor Edward Norton, proyecto que al parecer sigue formando parte del UCM a pesar de las problemáticas. Universal Pictures lo tenía en la mira en cuánto Lin anunció su renuncia, siendo la primera opción. Esto llevó a Louis a firmar inmediatamente para empezar a trabajar.

En el pasado ​​Leterrier dirigió películas como Unleashed y Clash of the Titans, así como programas de Netflix donde se encuentran Lupin y The Dark Crystal: Age of Resistance. Eso da a entender que entra perfectamente dentro del enfoque de Rápidos y Furiosos, ya que todos sus trabajos hasta día de hoy son de acción desenfrenada y efectos especiales.

En noticias relacionadas, se mencionó el motivo por el cuál Justin Lin, más allá de su comentario haciendo referencia a “diferencias creativas”. En realidad tendría que ver con un actor principal del elenco. Para consultar toda la información al respecto, te dejamos un enlace aquí.

Nota del editor: Universal no perdió tiempo en encontrar a alguien. Es comprensible, después de todo, cada día que pasó desde la renuncia de Lin, la compañía perdió algunos dólares por el contrato activo que tienen los demás participantes en el proyecto de gran presupuesto.

Vía: IGN