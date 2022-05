El creador de My Hero Academia comparte un mensaje relacionado al final de la serie

En la actualidad uno de los Shonen más aclamados de la cultura pop es My Hero Academia, serie que pone como temática principal la formación de estudiantes para convertirse en héroes profesionales. Historia que podría llegar a su final próximamente, esto mediante un mensaje que el creador dió a conocer a los fanáticos hace no mucho tiempo.

Durante el invierno pasado, Kohei Horikoshi, llamó la atención cuando comentó que si todo sale como está planeado, esta serie de mangas llegará a su fin dentro de aproximadamente un año. Con su argumento puesto en la mesa, los fans están preocupados por saber si será un digno cierre para la franquicia o sí se tratará de algo abrupto como ha pasado con más obras.

Horikoshi has a very bittersweet message from the My Hero Academia Vol. 34 manga where he says the goal is in sight and wonders just how much longer can he draw these characters? 🥺🥺

Here’s the translation! #MHA #BNHA pic.twitter.com/fysO12oMbQ

