Uno de los principales culpables en las recientes filtraciones de Starfield ha sido arrestado. El filtrador fue detenido por robo después de robar 67 copias del juego y venderlas en línea. Aunque muchos creen que Bethesda presentó cargos contra el filtrador por filtrar el juego, en realidad ese no es el caso.

Según un informe policial, Darin Harris, de 29 años, robó 67 copias de Starfield de un almacén en Memphis, Tennessee, propiedad de Vantiva, una empresa de logística que estaba encargada de la distribución del juego. El informe afirma que el stock robado de Starfield fue valorado en más de $2500 dólares, lo cual parece un poco incorrecto. El juego tiene un valor de $70 dólares y el stock robado incluye la Edición de Coleccionista de Starfield con un precio de $299 dólares.

Estamos hablando de más de $6,000 dólares en bienes robados. Harris no perdió tiempo después de robar las copias del juego. Subió 45 minutos de jugabilidad el 22 de agosto y se convirtió en un meme de internet con su icónica frase: “Todd, sin ofender, hombre. Es un buen juego”. Harriss también fue criticado por su completa falta de habilidades en los videos de su jugabilidad. Muchos usuarios que vieron los videos se convirtieron en fanáticos de su personalidad y estilo no experto.

Muchos de sus videos muestran a Harris jugando a Starfield mientras fuma un porro. También subió videos de él enviando copias del juego que vendió en la plataforma de comercio electrónico Mercari. Se emitió una orden de arresto en su contra el 24 de agosto y la corte emitió una orden de registro para su hogar también.

The person who leaked the Starfield gameplay on YouTube has uploaded a response video. “Todd, no offense man, that’s a good game.” 😂 #Starfield #Xbox pic.twitter.com/EuwxOhC7BJ

— Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) August 22, 2023