Revelan juegos para PlayStation Plus de septiembre 2023

Sony ha anunciado los juegos de PlayStation Plus para septiembre de 2023. Según se reveló en el blog de PlayStation, los tres juegos estarán disponibles sin costo adicional para los suscriptores de PlayStation Plus a partir del 5 de septiembre. Estos son Saints Row (PS4 y PS5), Black Desert – Edición Viajero (PS4) y Generation Zero (PS4).

Saints Row vio cómo la famosa franquicia fue reiniciada con el juego de 2022, permitiendo a los jugadores presenciar el nacimiento de los Santos en una nueva y salvaje versión del universo. El desarrollador Volition prometió el parque de diversiones de Saints Row más grande y mejor jamás creado, con emocionantes actividades paralelas, empresas criminales y misiones de alto impacto.

Black Desert es un MMORPG de Pearl Abyss con combates PvE de ritmo rápido, guerras de asedio PvP a gran escala y múltiples clases de personajes y tipos de combate en los que especializarse. La Edición Viajero es un paquete que incluye el juego base y varios complementos que brindan a los jugadores un poco más desde el principio.

Finalmente, Generation Zero combina máquinas hostiles con un sereno paisaje campestre, ya que el jugador debe luchar y desentrañar el misterio de qué diablos está sucediendo.

Estos tres juegos estarán disponibles sin costo adicional hasta el 2 de octubre, mientras que los juegos del mes pasado —Dreams, Death’s Door y PGA Tour 2K23— dejarán el servicio el 4 de septiembre.

Vía: IGN

Nota del editor: Estos juegos son una porquería, agregando el asunto de que el servicio sube de precio, no me sorprende que los fans estén enojadísimos con la marca. ¿Saben que puede remediar todo esto? Den sus juegos first party en día uno, o hasta un par de meses después, pero ya sabemos que no lo van a hacer.