Explican por qué Cyberpunk 2077 solo tendrá una expansión

Como es bien sabido, la última creación de CD Projekt Red, Cyberpunk 2077, no tuvo el lanzamiento que se esperaba debido a los reportes de varios errores, algo que pasó tanto en consolas como también en la PC. Sin embargo, y con algunas actualizaciones de por medio, el juego se ha redimido totalmente, incluso en septiembre tendrá una expansión que promete ser ambiciosa.

Que cabe mencionar, este episodio denominado como Phantom Liberty será el único DLC para el juego, por lo que a diferencia de otros títulos como The Witcher 3, no irán mucho más allá. Pero, hay una explicación por parte de sus creadores, y es ni más ni menos que por cuestiones de tecnología.

Aquí lo comentado por Michał Nowakowski , vicepresidente senior de desarrollo empresarial:

La decisión ya está tomada. Como anunciamos hace mucho tiempo, no vamos a hacer una segunda o tercera ampliación. Esta es la única expansión del juego, y no tiene nada que ver con los números ni con lo satisfechos o no que estemos con las ventas ni nada por el estilo.

Para ser honesto, es una decisión tecnológica. Esta es la última vez que trabajamos en Red Engine al menos por el momento, y en el futuro previsible, como saben, estaremos trabajando en Unreal Engine de Epic . Esta fue una de las razones clave por las que decidimos que ésta era la única.