En la última publicación del blog mensual de PlayStation Plus, PlayStation anunció que están aumentando el precio para los suscriptores anuales. Según la publicación, el aumento de precio: “nos permitirá seguir ofreciendo juegos de alta calidad y beneficios de valor añadido a tu servicio de suscripción de PlayStation Plus.”

PlayStation reiteró que el plan de 12 meses/año sigue siendo más barato que comprar una suscripción de 1 mes o 3 meses. Aunque los fanáticos de PlayStation desean juegos gratuitos de mayor calidad cada mes además de otros beneficios, el hecho de trasladar el costo al usuario ha generado descontento entre los suscriptores de PlayStation Plus.

Desde un aumento de $20 dólares a $40 dólares en todos los programas de membresía de PlayStation Plus, esta es una cantidad considerable de dinero a desembolsar cada año. Con esta cantidad de dinero, los jugadores pueden comprar juegos indie, doble A o adquirir juegos más antiguos que estén en oferta.

Los fanáticos no están contentos. DreamcastGuy en Twitter/X llamó a este movimiento una “¡GRAN DERROTA DE SONY!”. Otro usuario de Twitter/X dijo que no renovarán su suscripción, ya que PlayStation sigue sin añadir nada nuevo al servicio de PlayStation Plus.

Otros arremetieron contra Jim Ryan CEO de Sony Interactive Entertainment exigiendo su salida de la compañía y criticando las decisiones que se han tomado durante su gestión.

“Si van a subir los precios de PlayStation Plus, será mejor que agreguen mejores juegos a Premium. Tal vez Jim Ryan necesita irse, sobre todo tras lo ocurrido con la fusión entre Microsoft y Activision”, afirmó un jugador. “¡Jim Ryan debe renunciar! Está tomando decisiones horribles tras decisiones horribles”, comentó otro usuario.

Además de anunciar este aumento de precio, PlayStation presentó los juegos gratuitos para los miembros de PlayStation Plus del mes de septiembre. Los usuarios de PlayStation Plus pueden obtener Saints Row (2022), Black Desert – Edición Viajero y Generation Zero de forma gratuita.

Según Metacritic, todos estos juegos tienen puntuaciones entre 45 y 61. Saints Row (2022) en PlayStation 5 tiene un Metascore de 61 y puede obtenerse en Steam por poco más de $160 pesos mexicanos, Black Desert en PlayStation 4 también tiene un Metascore de 61 y Generation Zero en PlayStation 4 tiene un Metascore de 45.

La razón de PlayStation para aumentar el plan de suscripción de 12 meses de PlayStation Plus es “seguir ofreciendo juegos de alta calidad”, lo cual no es una razón sólida cuando los tres de estos juegos tienen una puntuación Metascore de menos de 70 y puntuaciones de usuarios extremadamente bajas. Si PlayStation hubiera querido aumentar el precio de PlayStation Plus, debería haber ofrecido títulos mejores a sus jugadores junto con el anuncio.

PlayStation Plus es un servicio que existe desde 2010. Es necesario para que los usuarios de PlayStation 4 o PlayStation 5 jueguen multijugador en línea, pero otros beneficios del programa incluyen juegos gratuitos mensuales y descuentos. En 2022, PlayStation renovó PlayStation Plus, llamándolo el “Nuevo PlayStation Plus” al agregar dos niveles adicionales de servicio para tener más juegos para jugar y streaming en la nube (fusionando su antiguo servicio PlayStation Now). La renovación ha estado disponible por poco más de un año y PlayStation ahora está aumentando el precio para los suscriptores anuales. Solo el tiempo dirá si los usuarios de PlayStation Plus comienzan a cancelar su suscripción o si no ocurre ningún cambio.

Vía: Fandomwire

Nota del editor: Lamentablemente estoy seguro de que no habrá consecuencias, según la gente estaba bien unida cuando Netflix anunció que no permitiría que se siguieran compartiendo cuentas, miles amenazaron con cancelar y creo que soy el único que dejó de pagar Netflix y ahora no puedo ver Black Mirror ni One Piece :V