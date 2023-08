Sea of Stars consigue excelentes ventas en su primer día

Después de haber esperado tanto, los fans que son afines a RPG’s conocidos como Chrono Trigger finalmente han recibido Sea of Stars, el cual se perfila para recrear la experiencia de aquellos ayeres en los que Super Nintendo contaba con un catálogo extenso de juegos de rol. Y si bien se pensaría que este título nuevo no vendería por estar en servicios de juegos, parece que es todo lo contrario.

Como ya se sabe, este juego creado por Sabotage Studios ha llegado tanto a Game Pass como PlayStation Plus, y aun con esto la gente ha querido darle apoyo debido al trabajo que le han empeñado en desarrollo. Y así, mediante su cuenta oficial de Twitter confirman que hasta este momento se han vendido poco más de 100,000 copias, un logro destacado para un juego independiente.

We’re speechless. Thank you ❤️ pic.twitter.com/OJXJ0mawpg — Sea of Stars (@seaofstarsgame) August 30, 2023

Algo que no se ha comentado por parte de los creadores, es cual ha sido la plataforma que más ventas a cosechado a lo largo de este primer día, el cual probablemente se trata de Nintendo Switch, ya que es la plataforma en la que más se ha compartido capturas. A eso se suma, que la gente recuerda más a Chrono Trigger por Nintendo, por lo que también tendría sentido que lo compren en la eShop.

Recuerda que Sea of The Stars está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Vía: Twitter