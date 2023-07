Sea of Stars llegará al servicio de PS Plus

En los últimos años los fanáticos a muerte de los JRPG han estado esperando anuncios de un indie llamado Sea of Stars, pues con cada avance revelado nos hemos podido dar cuenta que quiere cumplir con un papel que Square Enix no se atreve a tocar. Eso es justamente dar un sucesor espiritual al clásico de Super Nintendo, Chronno Trigger.

Dentro de las buenas noticias por parte de Microsoft, desde hace ya meses se confirmó que este juego llegará a la plataforma de Game Pass, razón por la cual los fans no han perdido la oportunidad de suscribirse al servicio. Sin embargo, PlayStation esta vez no se quiere quedar atrás, por lo que también llegará a PS Plus.

Esto lo anunciado mediante su blog web, en el que indican a los usuarios este gran estreno para quienes estén pagando los niveles de premium y extra, algo que no había pasado con un jugo similar desde Stray en el 2022. En cuanto a la fecha de lanzamiento del juego, es el 29 de agosto el día indicado para que los usuarios consulten el catálogo y lo jueguen en minutos.

Vale la pena mencionar, que ya se encuentra disponible un demo, con escenas que Sabotage Studio ha preparado para los fanáticos, por lo que no se trata del inicio de la versión final del videojuego y por ende, no se podrá pasar la información al juego completo. Aún así, quien ya probo este asegura que vale mucho la pena.

Recuerda que Sea of Stars se lanza el 29 de agosto en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Vía: PS Blog

Nota del editor: Sin duda uno de los indies que más me gustaría probar, suerte que tengo Game Pass, así que tocará darle un vistazo en las próximas semanas. Y es que como hay tantos juegos para fin de año, no habrá cartera que aguante.