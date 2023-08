Nintendo anuncia Nintendo Live 2024 Tokio

Nintendo Live 2023 está a punto de llevarse a cabo por primera vez en los Estados Unidos, pero Nintendo no podía permitir que ese evento comenzara sin anunciar los planes para el primer evento de Nintendo Live en 2024. La compañía anunció Nintendo Live 2024 Tokio, que está programado para tener lugar los días 20 y 21 de enero en el Centro de Exposiciones Tokyo Big Sight.

Aunque aún hay detalles por venir sobre varias actividades y más, Nintendo confirmó que habrá torneos de Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe y Splatoon 3 en los que los fanáticos podrán participar.

Aún más emocionante es el anuncio de no uno, sino dos conciertos diferentes. Nintendo ha confirmado un concierto orquestal de la The Legend of Zelda que incluirá canciones de toda la historia de la franquicia, así como un concierto de Splatoon 3. En el caso de Splatoon 3, los fans presentes podrán presenciar una actuación de Deep Cut.

Se compartirán más detalles sobre Nintendo Live 2024 Tokio en un futuro cercano, y te mantendremos al tanto de todo lo que haya que saber.

Vía: Go Nintendo

Nota del editor: ¡Wow! Todavía no sabemos qué onda con este año y ya nos están presumiendo el próximo, ¡genial!