Este es el peso de Marvel’s Spider-Man 2 para PS5

Parece broma, pero estamos a poco menos de dos meses para que al fin se lance una de las secuelas más esperadas de los exclusivos de Sony, Marvel’s Spider-Man 2, el cual ha dejado sorprendido a propios y extraños con su último tráiler. Y ahora que se acerca el lanzamiento, ya se han empezado a distribuir las ediciones especiales de la consola PS5 con un dato bastante interesante.

Como ya se sabe, el juego vendrá junto con este modelo de la consola solo que en forma de código de formato digital, y justo en la parte trasera de la caja se menciona que el archivo tendrá un peso aproximado de 98 GB. Aunque no se aclara del todo, es posible que dicho espacio se aumente ya que no se habla de algún tipo de actualización de día uno para el título de la araña.

Marvel’s Spider-Man 2 officially requires a minimum of 98 GB per the official Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition Console Bundle Retail Box. #SpiderMan2PS5 pic.twitter.com/2Gyod29X1D

— Marvel’s Spider-Man 2 Countdown🕸️🕷️ (@SpiderManCD) August 30, 2023