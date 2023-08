Marvel’s Spider-Man 2 llegará a esta resolución

Estamos cada vez más cerca de la llegada de uno de los juegos más esperados del año. Marvel’s Spider-Man 2, razón por la cual los fans desean recibir más noticias en torno a esta cobra que tendrá como villano principal a Venom. Y ahora, se han compartido detalles que se enlanzan al tema de las resoluciones y modos gráficos que pintan para ser de lo más ambiciosos.

Según lo que ha mencionado la propia PlayStation, se contará con el modo gráfico que permitirá al usuario alcanzar los 4K de manera nativa en la consola de Sony, sumado de efectos como Ray Tracing y volumen, todo esto a 30 fps. Por su parte, el modo rendimiento también tiene 4K pero escalado, esto para sacrificar que aquí los fps llegan hasta los 60.

De igual manera, las opciones de accesibilidad son algo que estará presente, y es que la línea de juegos de PlayStation ha tomado este camino desde juegos como The Last of Us Part II en adelante, todo para que más gente pueda probar estas experiencias. Entonces, Insmoniac Games se ha decantado por que sean lo más profundas posibles.

Recuerda que Marvel’s Spider-Man 2 se lanza el próximo 20 de octubre en exclusiva para PS5.

Vía: PlayStation

Nota del editor: Ojalá este juego sea la catapulta para lo que veamos a partir de este momento en la generación actual, dado que en esta ocasión no está la limitante de lanzarse en el PS4. Ya veremos en dos meses si vale la pena jugarlo.