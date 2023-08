Niño se deja morder por una viuda negra para ser Spider-Man

Según las autoridades de salud, un niño de 8 años permitió que una b lo picara porque quería convertirse en Spider-Man, según informaron la agencia de noticias española EFE y bolivia.com. El incidente ocurrió en el pueblo de Vichuloma, Departamento de Oruro, ubicado en el país sudamericano sin litoral de Bolivia.

Las viudas negras son varias especies de arácnidos venenosos del género Latrodectus. En la mayoría de los casos, las hembras presentan distintivas marcas rojizas en forma de reloj de arena en la parte inferior de su abdomen, que suele ser de color oscuro.

Las arañas del género Latrodectus, comúnmente conocidas como las verdaderas viudas, se encuentran en todos los continentes excepto en la Antártida. El veneno de estas arañas contiene una neurotoxina conocida como alfa-latrotoxina. Esto afecta el sistema nervioso y puede causar síntomas como dolor, enrojecimiento e hinchazón en el sitio de la picadura, calambres abdominales, náuseas, vómitos, temblores y sudoración.

A pesar de su temible reputación, estas arañas tienden a picar solo en defensa propia o en respuesta a una amenaza percibida. Las personas que son picadas por viudas a menudo no sufren complicaciones graves, aunque pueden experimentar diferentes niveles de malestar y, en casos más severos, pueden requerir tratamiento médico.

Sin embargo, en casos muy raros, las picaduras de algunas especies de viudas han resultado en la muerte debido a la grave interrupción de las señales nerviosas en el cuerpo. En general, los niños pequeños, las personas mayores y aquellos con problemas de salud subyacentes tienen el mayor riesgo de sufrir picaduras de araña. Las picaduras de las viudas hembras tienden a representar un mayor riesgo para los humanos que las de los machos.

El niño de 8 años en Bolivia encontró la viuda negra debajo de una piedra. Después de ver las características marcas rojas en el arácnido, se permitió ser picado porque quería convertirse en Spider-Man, según explicó Ernesto Vásquez, jefe del Programa de Enfermedades Zoonóticas del Servicio Departamental de Salud de Oruro. La historia de origen icónica del superhéroe dice que el estudiante adolescente de secundaria Peter Parker adquiere sus habilidades sobrehumanas como Spider-Man después de ser picado por una araña radiactiva.

“El niño, sin considerar los riesgos, lo tomó y lo colocó en la parte posterior de su mano, donde el arácnido le hizo la picadura”, dijo Vásquez a EFE.

Después de ser picado por la araña, el niño la capturó en un vaso y se fue a casa. Sin embargo, aproximadamente tres horas después, comenzó a sentirse mal, experimentando dolores corporales y contracciones musculares intensas.

Cuando su madre lo interrogó, el niño le contó que había sido picado por una araña colorida. La madre llevó al niño a un centro de salud en un pueblo vecino. Posteriormente, fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios en la ciudad de Oruro como una emergencia médica.

Los pediatras del hospital se pusieron en contacto con Vásquez para que el menor pudiera ser evaluado y finalmente determinaron que el niño había sido picado por una viuda negra. Los médicos trataron al niño con antiveneno y su condición se estabilizó en aproximadamente media hora.

“Estamos extremadamente preocupados porque el análisis y las preguntas realizadas al niño cuando ya se había recuperado indican que tomó al arácnido con un simple propósito, quería convertirse en Spider-Man“, dijo Vásquez.

El funcionario de salud agregó que los padres deben educar a los niños, especialmente a aquellos menores de 11 años, sobre los riesgos de ser picados por arañas como estas. Si no se tratan de inmediato, las consecuencias podrían ser “muy desafortunadas”.

“Estas arañas negras con espaldas rojas son viudas negras. No hacen que nadie se convierta en Spider-Man; al contrario, están poniendo vidas en riesgo”, dijo Vásquez.

En 2020, ocurrió un caso similar en el pueblo rural boliviano de Chayanta, en la región andina de Potosí, que involucró a tres niños de 8, 10 y 12 años respectivamente. Los tres provocaron que una viuda negra los picara con el mismo objetivo. Los médicos también lograron tratar con éxito a los niños en ese incidente.

Vía: Newsweek

Nota del editor: Ustedes van a pensar que es broma, pero tengo un primo que se aventó de la azotea de la casa de sus abuelitos porque pensaba que podría pegarse en la pared como Spider-man… TRES VECES. A los 24 años. Ok esa parte de la edad es una broma, pero el resto no. No sé si esto tenga que ver con cómo críes a tus hijos o si hay gente que de verdad no sabe distinguir entre ficción y realidad, pero cuiden a sus morritos banda.