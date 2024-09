Las ventas de Xbox Series X/S son menos de la mitad de PS5

Es un hecho que en esta generación de los videojuegos no le ha ido muy bien a Microsoft con su Xbox Series X/S, dispositivos que no han sido preferidos por los jugadores debido a la falta de algunos títulos que llamen la atención y también porque nada se queda realmente en la plataforma, eso lo vimos hace poco con juegos como Hi-Fi Rush. Eso nos lleva a que las ventas de hardware han sido muy malas, dándose a conocer registros nada positivos para la empresa millonaria.

Según lo que se ha informado, las ventas de las consolas Xbox Series X/S han alcanzado los 28,3 millones de unidades a nivel mundial hasta junio de 2024, lo que es menos de la mitad de las 61,7 millones de consolas PS5 vendidas por Sony en el mismo periodo. Estos datos, revelados a través de Aldora Intelligence, muestran que Microsoft sigue quedando rezagado en la competencia directa con su rival.

La comparación entre ambas compañías no es nueva, y los números recuerdan a lo ocurrido en la pasada generación con la PS4 y Xbox One. En aquella ocasión, Sony vendió más del doble de unidades que Microsoft, con 117 millones de PS4 frente a 57,9 millones de Xbox One. Los datos actuales parecen indicar que esta tendencia se está repitiendo con la PS5 dominando el mercado de consolas ante Xbox Series X/S.

Aunque los de Redmond tuvieron un desempeño más competitivo durante la era de la Xbox 360, cuyas ventas casi igualaron las de la PS3, el panorama actual sigue favoreciendo a los japoneses. Factores como el precio y la popularidad parecen influir en el dominio continuo de PlayStation, que incluso se prepara para el lanzamiento de la PS5 Pro a finales de 2024.

A pesar de los esfuerzos por fortalecer su plataforma, incluyendo la adquisición de Activision Blizzard, parece que la compañía sigue enfrentándose a un desafío difícil. La tendencia sugiere que Sony podría volver a imponerse de manera clara, a menos que ocurra un cambio significativo en el mercado, lo cual para este momento ya no es sencillo.

Vía: Gamesradar