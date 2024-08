Microsoft eliminará Paint 3D de PC este año

En 2017, Microsoft nos entregó Paint 3D, aplicación que fue creada como un sustituto de Paint. Sin embargo, esto nunca sucedió, puesto que los usuarios simplemente no usaron esta nueva opción, y siguieron usando el sistema clásico. La compañía de Estados Unidos notó esto, y ahora se ha dado a conocer que Paint 3D desaparecerá por completo en un futuro.

Por medio de un comunicado oficial, se ha confirmado que Paint 3D desaparecerá de la Microsoft Store el próximo 4 de noviembre de 2024. La aplicación ya no recibirá soporte, y aquellos que no la tengan instalada antes de dicha fecha, ya no podrán encontrarla disponible para su descarga en un futuro.

Microsoft ha señalado que todos aquellos que deseen editar fotos en PC con Windows aún pueden hacer uso del Paint tradicional, así como de la opción de editar que viene incluida en el sistema. Por su parte, aquellos que quieran visualizar un archivo 3D, algo que se puede hacer con Paint 3D, podrán utilizar 3D Viewer, o cualquier otra solución de terceros.

Aunque Paint 3D fue concebido como el siguiente gran paso para Microsoft con Windows 10 en su momento, el público simplemente no lo aceptó, y si bien la compañía intentó por 10 años cambiar la percepción de los usuarios, esto no tuvo resultados positivos. Recuerda, Paint 3D desaparecerá de la Microsoft Store el próximo 4 de noviembre de 2024. En temas relacionados, Microsoft le dará un bono especial a sus empleados. De igual forma, Microsoft confirma el aumento de precio del Xbox Series X|S.

Nota del Autor:

Es una lástima, pero es algo que ya se veía venir, y parece que no afectará a muchas personas. Paint es una aplicación muy popular y fácil de usar, por lo que tiene sentido que no todos estén dispuestos a darle la oportunidad a una aplicación más complicada.

Vía: Microsoft