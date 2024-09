Pokémon TCG Pocket es la siguiente gran incursión de Pikachu y compañía en los dispositivos móviles. Esta experiencia promete llevar la experiencia del coleccionismo y simplificar el aspecto competitivo para veteranos y aquellos que se adentrarán a este mundo por primera vez. De esta forma, tuvimos la oportunidad de hablar con los desarrolladores sobre cómo es que este título formará parte del ecosistema de The Pokémon Company.

En nuestra visita a las oficinas de The Pokémon Company en México, tuvimos la oportunidad de platicar con Satoru Nagaya, director artístico de Creatures, Ryo Tsujikawa, director creativo de Creatures, Keita Hirobe, director ejecutivo de The Pokémon Company, Ryosuke Hanawa, director de The Pokémon Company, y Ryo Tsujikawa, director creativo de Creatures, sobre las cartas y el apartado competitivo del juego.

Pokémon TCG Pocket cuenta con un gran enfoque en el coleccionismo, en donde las cartas tienen efectos únicos que son imposibles de replicar en el juego físico, como animaciones inmersivas y hologramas en 3D. De esta forma, le preguntamos a los desarrolladores si esta aproximación a las tarjetas cambiará de alguna forma la manera en la que Creatures hace cartas físicas, y tal vez ver un aspecto en 3D en un futuro. Esto fue lo que no comentó Ryo Tsujikawa, director creativo de Creatures:

“Los visuales de las cartas en [Pokémon TCG] Pocket fue algo que nos tomó mucho tiempo considerar. Algunos de los nuevos elementos visuales en TCG Pocket, muchos jugadores los querrán ver en el físico. Sabemos eso, pero por el momento estamos explorando las posibilidades, y estamos tratando de descubrir cómo combinar efectos digitales con las cartas para hacerlas más atractivas. Estamos enfocados en hacer que TCG Pocket sea lo mejor posible, pero al trabajar en Creates, tanto en Pocket como en físico, compartiremos ideas, y si hay una forma interesante de hacer una carta cómo lo aprendimos en TCG Pocket, tal vez lo apliquemos en las cartas físicas y viceversa”.

Otro de los aspectos importantes de Pokémon TCG Pocket es la forma en la que simplifica de forma sustancial los combates. En lugar de tener la complejidad del juego físico, aquí encontramos un sistema que cualquiera puede entender y disfrutar. Con esto en mente, queríamos saber si los desarrolladores tenían la intención de agregar un modo más competitivo en un futuro, o si la experiencia que aquí encontramos podría llegar a los Pokémon World Championships. Esto fue lo que nos comentó Ryo Tsujikawa, director creativo de Creatures, al respecto:

“Nuestro objetivo con [Pokémon TCG] Pocket, al menos al principio, es hacerlo fácil para nuevos jugadores, para aquellos que no han tenido la oportunidad de jugar TCG. Esto no solo aplica al elemento de colección, pero también a las batallas. Es una experiencia optimizada para móviles y para nuevos jugadores. Sabemos que al tratarse de las cartas de Pokémon, habrá jugadores que estarán más interesados en el aspecto competitivo. Dependiendo de los usuarios, consideraremos agregar cosas como combates clasificatorios y torneos”.

De esta forma, queda claro que los desarrolladores tienen grandes planes con Pokémon TCG Pocket en un futuro y, con suerte, esta experiencia podría convertirse en un nuevo pilar para The Pokémon Company. Te recordamos que Pokémon TCG Pocket llegará a dispositivos móviles el próximo 30 de octubre de 2024. En temas relacionados, puedes checar nuestro Hands On de este título aquí.

Vía: Atomix