Zack Snyder será el director de la serie de 300

300 es una de las películas de Zack Snyder. Su trabajo de 2006 es considerado por muchos como su mejor cinta. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa escuchar que el director tomará las riendas de la serie precuela que ya está en desarrollo.

En una plática con Comicbook, Snyder reveló que tomará el rol de director en la serie precuela de 300, algo que muchos ya habían especulado tras la revelación de esta producción el pasado mes de junio. Esto fue lo que comentó el director al respecto:

“Nos estamos preparando para sumergirnos y ponernos a trabajar en ello. Es muy divertido, me encanta ese mundo. Incluso en las reuniones preliminares que hemos tenido, hablando de cosas como ‘¿Qué pasaría si esto o aquello pasara?’, es muy divertido pensar: ‘Vaya, es un estándar muy rico. Es similar a [Twilight of the Gods] de una manera extraña”.

Aunque por el momento no hay muchos detalles disponibles, se espera que la serie precuela de 300 esté enfocada en los espartanos liderados por el rey Leónidas antes de que fueran a la guerra con Jerjes. Esta no es la primera vez que esta historia se explora, puesto que en 2014 se estrenó 300: Rise of an Empire, la cual no solo funcionó como una secuela de la cinta de 2006, sino que también contaba con escenas enfocadas en el pasado de Leónidas.

Para aquellos que no lo recuerdan, 300 está basado en la serie de cómics homónima de 1998 de Frank Miller y Lynn Varley. La historia se sitúa en el año 480 a. C., y nos presenta una versión alterna de la Batalla de las Termópilas. A lo largo de los años, esta obra ha ganado un gran reconocimiento, y muchos conocieron a Zack Snyder por esta cinta.

Solo nos queda esperar a que más información esté disponible, algo que podría tardar algo en suceder. En temas relacionados, Zack Snyder está dispuesto a continuar el DCEU. De igual forma, el director asegura que Rebel Moon es mejor que Barbie.

Nota del Autor:

300 es una película muy entretenida. Es un trabajo que deja en claro el talento de Zack Snyder, el cual recae en la adaptación de una buena historia. Sin embargo, si el director hubiera tenido el control creativo de la narrativa, es probable que el producto final no sea recordado con tanto cariño.

Vía: Comicbook