Zack Snyder está dispuesto a continuar con el DCEU

Bien se sabe que las películas de los cómics de DC han estado en cambios constantes, pero parece que el nuevo camino que se tiene con la dirección de James Gunn parece brillante, y eso incluye la primera película que iniciará con todo esto, hablamos claramente de Superman: Legacy. Aún con esto de por medio, la gente sigue insistente con que Zack Snyder termine su universo de cintas; él mismo lo sabe, por lo que está interesado en darle algún tipo de continuidad.

Esto no es algo fácil, ya que por ahora no se puede seguir con las cintas debido a que Warner Discovery ha terminado de lleno con ellos, incluso cuando el Director’s Cut de Justice League logró conseguir buenos comentarios por parte de la gente, algo que al parecer no quisieron seguir. De hecho, hay inconsistencias en cintas como Black Adam, donde filmaron una escena de lo que ya no va a suceder nunca, pues aquí el personaje principal tiene una plática con Superman de Henry Cavill.

Mediante una nueva entrevista, se le ha preguntado al cineasta si quiere darle la menos fin a lo que inició hace bastantes años, teniendo respuesta bastante positiva por parte de Snyder. Aunque habría una condición para que esto se cumpla, y eso es que Netflix se pueda hacer con los derechos de este primer DCEU, algo que puede ser problemático por todas las pláticas que se deben hacer con Warner y hasta la propia DC.

Aquí lo comentado:

Si Netflix tuviera los derechos de los personajes de mi universo DC, por supuesto que lo haría, absolutamente.

Por su parte, Scott Stuber, presidente de Netflix Films mencionó lo siguiente cuando se le ha preguntado sobre la compra de derechos:

Obviamente, nos gustaría obtener la licencia en algún momento. Nos encantaría tenerla para que los fans puedan experimentar más de Zack. Cuanto más Zack tengamos, mejores seremos.

Algo que llama la atención, es que en esta entrevista Snyder se ha visto más relajado y dispuesto a continuar con el universo de películas, esto cuando an declaraciones anteriores se encontraba indispuesto a darle algún tipo de oportunidad, por lo que ahora las cosas mejoran para el panorama de los fans. Además, con eso en el papel, es posible que sí veamos a The Rock y Henry Cavill enfrentados con sus papeles correspondientes que han dejado emocionados a los entusiastas.

Recuerda que las películas del DCEU están disponibles en HBO Max.

Vía: CulturaOcio

Nota del editor: Definitivamente sería bueno ver esta continuación con los actores que se han quedado sin secuelas por la decisión de Warner al cambiar de CEO para las películas de DC. Ya veremos si al final los seguidores de este director logran conseguir justicia para el mismo.