Pese a que la historia de My Hero Academia ha llegado a su fin en el manga, en el mundo del anime las aventuras de Midoriya y el resto de 1-A aún continúan. De esta forma, recientemente se compartió un nuevo tráiler You’re Next, la siguiente película de la obra Kōhei Horikoshi.

En My Hero Academia: You’re Next, Midoriya y el resto de los héroes tendrán que enfrentarse a un impostor de All Might, el cual se posiciona como uno de los mayores peligros para Japón en un momento de tensión para esta sociedad. Esto lo podemos ver en acción durante el siguiente tráiler.

Aunque My Hero Academia: You’re Next se desarrolla durante los últimos momentos de la historia, la película no cuenta con algún peso narrativo que impactará el anime en curso, pero considerando que Horikoshi está a cargo de la historia, es probable que esta aventura sea canon. Solo nos queda esperar a que la cinta llegue a nuestra región para tener más respuestas al respecto.

My Hero Academia: You’re Next se estrenará en México y el resto de América Latina a partir del próximo 10 de octubre, por lo que la espera no será tan larga. En temas relacionados, Deku tendrá nuevos poderes en esta cinta. De igual forma, autor de My Hero Academia comparte mensaje sobre el final del manga.

Nota del Autor:

Aunque My Hero Academia: You’re Next luce interesante, y claramente Bones tiene el presupuesto para entregar una experiencia de calidad, considerando que la historia ha llegado a su fin, no hay algo que genuinamente me interese de esta cinta. No digo que vaya a ser mala, pero llega muy tarde, al menos para mí.

Vía: TOHO Animation