Aunque el manga de My Hero Academia ha llegado a su fin, y con ello la historia de Midoriya, el mundo creado por Kōhei Horikoshi sigue en pie. No solo el anime aún está en transmisión, sino que una nueva película está en el horizonte, conocida como My Hero Academia: You’re Next. De esta forma, se ha revelado que este largometraje nos mostrará nuevos poderes para nuestro protagonista.

En una reciente entrevista con la revista MORE, Daiki Yamashita, la voz de Deku, reveló que el protagonista de la serie contará con nuevas habilidades en la siguiente película de My Hero Academia. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Había muchos nombres que estaba diciendo por primera vez, así que fue difícil sacarlos de mi boca. Hablando de eso, cuando estábamos haciendo la primera película, fuimos a California para la Anime Expo. En ese momento, la palabra ‘Californi’ estaba en el nombre de una técnica, por lo que el público rugió ‘¡Whoosh!’ durante la proyección. Esta vez, hay muchos más estados, ¡así que tal vez incluso más personas se emocionen!”

Recordemos que All Might y Deku utilizan los nombres de varios estados de Estados Unidos para sus ataques. De esta forma, podemos esperar muchas habilidades más en esta historia que, pese a que muchos esperan con ansias, probablemente no sea el éxito que se espera debido a que esta historia ya terminó. En temas relacionados, autor de esta obra comparte un mensaje por la conclusión.

Nota del Autor:

Las películas de My Hero Academia se sienten como productos de otras épocas, puesto que no tienen un peso en la narrativa, y simplemente son relleno con un gran presupuesto.

Vía: Nintenderos