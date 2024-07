En julio de 2014, la publicación de My Hero Academia comenzó. A una década de esto, la obra de Kōhei Horikoshi se ha convertido en uno de los animes y mangas más exitosos de los últimos años. Sin embargo, todo tiene que acabar, y el autor por fin ha revelado cuándo sucederá esto y, de paso, también ha compartido un par de palabras.

Si bien rumores ya lo habían revelado, durante la publicación del capítulo 426 del manga se ha confirmado que My Hero Academia llegará a su fin en el capítulo 430, el cual estopa planeado para ser publicado el próximo 5 de agosto, aunque la fecha podría cambiar dependiendo de la salud del autor u otro factor externo. Esto fue lo que comentó Kōhei Horikoshi al respecto:

“¡Cinco capítulos más para alcanzar el final con Deku y todos los demás! Después de mucho trabajo, he sido capaz de dibujar a Deku y a sus amigos durante más de diez años gracias a vuestro apoyo permanente. Ha sido como un sueño hecho realidad. ¡Nos vemos pronto en la Jump!”

Estos últimos capítulos del manga dejarán de lado la acción para enfocarse en la resolución personal de cada uno de los protagonistas de esta historia. En el capítulo 426 vimos cómo la familia de Shoto Todoroki por fin hizo las paces con su pasado, y es muy probable que pronto veamos qué sucederá con Deku y el resto de los estudiantes de 1-A o, más bien, 2-A.

Recuerda, el último capítulo del manga de My Hero Academia se publicará en Shonen Jump el 5 de agosto, y poco después estará disponible la traducción oficial en Manga Plus. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la serie live action de My Hero Academia aquí.

Nota del Autor:

La verdad me alegra mucho que My Hero Academia tenga un epílogo largo. Muchos mangas y animes solo acaban después de vencer al malo, y pocas obras tienen el lujo de despedirse. Horikoshi claramente está orgulloso de su trabajo, y desea que todos tengamos la oportunidad de decirle adiós a Deku y compañía.

Vía: My Hero Academia.