Tras el éxito de la serie live action de One Piece, Netflix le ha dado luz verde a múltiples proyectos similares. Uno de los más esperados por los fans es la adaptación de My Hero Academia. Si bien hay muchos detalles que aún se desconocen sobre esta producción, recientemente se dio a conocer nueva información sobre este esperado proyecto.

En una entrevista con Collider sobre la serie de Monarch: Legacy of Monsters, Joby Harold, el productor del show de Apple TV+, confirmó su participación en la adaptación live action de My Hero Academia, y reveló que ya ha comenzado la producción de este proyecto. Esto fue lo que comentó a respecto:

“Sí, lo es. Absolutamente. Es algo en lo que estoy trabajando y me encanta trabajar. Estoy emocionado de hacerlo y publicarlo. Es grande. Puedo hablar del hecho de que es acción real y creo que probablemente eso es todo de lo que puedo hablar, pero es algo muy importante en mi vida. Realmente lo estoy disfrutando… Es increíble. Es una oportunidad increíble y estoy muy emocionado por ella”.

Lamentablemente, no compartió más información al respecto. Por el momento se desconoce mucho sobre la adaptación live action de My Hero Academia, al grado de que no sabemos si se trata de una serie o una película. Sin embargo, considerando el éxito que tuvo One Piece, es probable que Netflix opte por entregarnos una serie.

Junto a Harold, Legendary Entertainment también está detrás de la adaptación. A Kôhei Horikoshi, mangaka responsable por My Hero Academia, también se le atribuye en IMDB como escritor del proyecto junto a Harold. Shinsuke Sato está acreditado como director. Si bien ya sabemos los nombres de las personas que estarán detrás de la cámara, por el momento se desconoce qué actores participarán en este proyecto.

Considerando que My Hero Academia se lleva a cabo en una preparatoria, es muy probable que un elenco de adolescentes o adultos jóvenes sean elegidos para interpretar a Midoriya y el resto de la clase de 1-A. Solo nos queda esperar y ver qué sucederá con esta adaptación live action en un futuro.

Junto a My Hero Academia, Netflix ha dejado en claro su interés por las adaptaciones de animes. No solo la segunda temporada de One Piece ya está en desarrollo, sino que también está en producción la serie live action de Yu Yu Hakusho. Hasta el momento, el trabajo de Eiichiro Oda ha sido el único capaz de ser un éxito a nivel mundial, así que solo nos queda por ver si las obras de Yoshihiro Togashi y Horikoshi tendrán la misma suerte.

En temas relacionados, se confirma la séptima temporada para el anime de My Hero Academia. De igual forma, se revela de qué tratará la siguiente película del show.

Nota del Editor:

Una de las razones por las cuales la serie de One Piece resultó ser un éxito, fue la presencia de Oda en la producción. De esta forma, si la adaptación de My Hero Academia también cuenta con Horikoshi en la mesa, es probable que el resultado final sea positivo para todos.

Vía: Collider