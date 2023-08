De esto tratará la nueva película de My Hero Academia

My Hero Academia ha anunciado que el anime lanzará su cuarta película próximamente, y los primeros detalles revelados sobre el próximo proyecto insinúan que esta nueva película explorará la sociedad de héroes caída que los fanáticos vieron tomar forma durante los últimos episodios de la sexta temporada de My Hero Academia.

El Acto Final del manga original de Kohei Horikoshi, My Hero Academia, comenzó su primera fase en la segunda mitad de la sexta temporada vista a principios de este año, y con ello insinuó que el mundo de los héroes en Japón se había reducido a escombros después de todo lo que Tomura Shigaraki y All For One habían hecho durante la Guerra del Frente de Liberación Paranormal.

Luego, My Hero Academia se sumerge de inmediato en otra gran batalla en los arcos que siguen (que veremos desarrollarse en la séptima temporada de My Hero Academia), pero afortunadamente, la próxima película de My Hero Academia realmente pasará algún tiempo en el mundo de héroes arruinado que quedó al final de la sexta temporada. Como insinuó el creador de la serie, Kohei Horikoshi, en un mensaje especial a los fanáticos sobre la nueva película de My Hero Academia, la cuarta película tendrá lugar después de la guerra vista en la sexta temporada, y la “sociedad colapsada será el escenario”.

La próxima película de My Hero Academia contará con una historia original que no se ha visto en el manga ni en lanzamientos anteriores del anime, y Kohei Horikoshi supervisará el proyecto como supervisor general y proporcionará nuevos diseños de personajes para el proyecto. Al adelantar a los fanáticos sobre lo que cubrirá la próxima película de My Hero Academia, Horikoshi declaró:

“Tendrá lugar después de la Guerra de la sexta temporada, lo que significa que la sociedad colapsada será el escenario esta vez”.

Insinuando más sobre lo que podría estar por venir en la película, Horikoshi dijo:

“Después de haber pasado por tanto y haber aprendido muchas cosas, ¿contra quién lucharán Deku y sus amigos esta vez? ¡¿Qué protegerán?! ¡Esperen con ansias!”

Con el manga original dirigiéndose directamente hacia otra guerra masiva poco después de la última, My Hero Academia no tuvo realmente mucho tiempo para desarrollar esta nueva sociedad destrozada en Japón. Así que parece que la nueva película ayudará a llenar esos vacíos.

Vía: Comicbook