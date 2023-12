Se confirma séptima temporada de My Hero Academia

My Hero Academia es uno de los animes más populares del momento. Con el final del manga aproximándose, recientemente se dio a conocer que la séptima temporada de la adaptación de la obra de Kōhei Horikoshi ya está en producción, y estará disponible en algún momento del próximo año.

Por medio de la revista Shonen Jump, se ha confirmado que la séptima temporada del anime de My Hero Academia estará disponible durante la primavera de 2024. Lamentablemente, por el momento no hay más información sobre este proyecto, pero es probable que más información se dé a conocer durante Jump Festa 2023, el cual se llevará a cabo entre el próximo 16 y 17 de diciembre de 2023.

My Hero Academia TV Anime Season 7 Teaser Visual. pic.twitter.com/Eegy5nci4v — Shonen Jump News (@WSJ_manga) March 25, 2023

Aunque ya nos encontramos en la recta final de la historia, es muy probable que esta no sea la última temporada. La sexta temporada culmina con la instrucción de Stars and Stripes, así como la preparación de los héroes y villanos para su batalla definitiva. De esta forma, en la séptima temporada veremos cómo estos dos conflictos se llevan a cabo. Sin embargo, considerando que el manga aún no termina, es probable que el anime se abstenga de crear un final propio.

Junto a esto, y considerando la popularidad de las películas como Demon Slayer: Mugen Train y Jujutsu Kaisen 0, no se descarta la posibilidad de que el final del anime se convierta en una cinta que se dedique a mostrarnos la conclusión de esta historia. Aunque también es posible que el manga llegue a su final antes del estreno de la séptima temporada del anime y el desenlace forme parte de estos capítulos.

Para aquellos que no han leído el manga, la séptima temporada de My Hero Academia se enfocará por completo en las batallas, en donde veremos cómo múltiples arcos narrativos llegan a su fin. Solo nos queda por ver cómo es que el público reaccionará a esta adaptación una vez que esté disponible en algún punto de la primavera de 2024.

En temas relacionados, el final de la sexta temporada del anime mostró una escena original. De igual forma, de esto tratará la siguiente película de My Hero Academia.

Nota del Editor:

No puedo creer que ya nos encontramos en la recta final de My Hero Academia. Han pasado tantos años que la obra de Kōhei Horikoshi se siente como parte de la rutina semanal para muchas personas. Sin embargo, todo tiene que llegar a su fin, y parece que a este manga le quedan un par de meses más.

Vía: Shonen Jump