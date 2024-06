Studio Gainax se declara en bancarrota

Gainax es uno de los estudios de anime más importantes en la historia de este medio. Como los creadores de Neon Genesis Evangelion, FLCL. Gurren Lagann, Panty & Stocking with Garterbelt, y más producciones que marcaron a una generación, uno pensaría que este equipo está nadando en dinero. Sin embargo, este no es el caso, y el día de hoy se han declarado en bancarrota.

De acuerdo con Automaton, el 7 de junio de 2024, el Tribunal de Distrito de Tokio aceptó una solicitud de bancarrota que fue presentada el pasado 29 de mayo de 2024. Respecto a todas las propiedades que estaban en sus manos, Studio Khara, el cual fue creado por Hideaki Anno, ha logrado adquirir múltiples de estas series, incluido la marca de Gainax. Recordemos que ellos trabajaron en las películas de Rebuild de Evangelion. Respecto a este suceso, Khara comentó lo siguiente:

“Lamentamos profundamente que un estudio de animación con una trayectoria de casi 40 años llegue a tal fin”.

Esto no debería ser una gran sorpresa, puesto que Gainax se ha enfrentado a diversos problemas financieros desde 1992, ocho años después de su fundación en 1984. La primera señal de que algo estaba mal fue la cancelación de una secuela de Royal Space Force: The Wings of Honnêamise, una de sus producciones más exitosas en ese entonces.

Si bien Neon Genesis Evangelion fue un éxito, esta producción también se enfrentó a múltiples problemas, al grado de que los últimos episodios tuvieron un nulo presupuesto. Aun así, el anime fue un gran Gainax fue deshonesto acerca del éxito que había tenido el anime y pronto fueron declarados culpables de fraude fiscal, con el presidente de la empresa y el contador fiscal arrestados y encarcelados por ocultar ¥1.56 mil millones de yenes, más de $10 millones de dólares hoy en día.

Este es solo un ejemplo de la pésima dirección del estudio, puesto que en los últimos años, el estudio de animación también sufrió de múltiples problemas demandas, incluida una por Anno. Aunque Studio Khara eventualmente se convirtió en Gainax 2.0, al grado de ellos se han encargado de Evangelion en los últimos años.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con todas sus propiedades. En temas relacionados, SEGA estaría trabajando en un nuevo juego de Evangelion. De igual forma, The End of Evangelion regresa a los cines de occidente.

Nota del Autor:

Es innegable el impacto de este estudio, especialmente para todos aquellos que descubrieron el anime durante finales de los 90 y principios del nuevo siglo. Es una lástima que hayan cerrado sus puertas, pero es algo que ya muchos veían venir, especialmente considerando que han pasado años desde que trabajaron en una producción importante.

Vía: Automaton