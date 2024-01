SEGA trabajaría en nuevo juego de Evangelion

Durante la pasada ceremonia de The Game Awards, SEGA dio a conocer que ya están trabajando en cinco juegos enfocados en traer de regreso algunas de sus series clásicas. Estos son Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage y Crazy Taxi. Sin embargo, estos no serían los únicos con un nuevo título en camino, ya que la compañía japonesa bien podría trabajar en un nuevo juego de Evangelion.

De acuerdo con Insider Gaming, además de los cinco juegos ya confirmados, SEGA también estaría trabajando en traer de regreso otras cinco series icónicas de la compañía. Aunque dos siguen siendo un misterio, se ha mencionado que las otras tres son Panzer Dragoon, Neon Genesis Evangelion y Sakura Taisen, los cuales ya están en la etapa inicial de su producción. Es importante aclarar que por el momento no hay información oficial.

Junto a esto, recordemos que el pasado 6 de diciembre, una serie de registros realizados por SEGA fueron liberados, y aquí encontramos los siguientes nombre:

Alex Kidd

After Burner

House of the Dead

Outrun

Super Monkey Ball

Altered Beast Eternal

Champions Kid

Chameleon

Si bien es cierto que en esta lista no encontramos los nombres que ha proporcionado Insider Gaming, tampoco se hace mención de los cinco títulos de que ya sabemos están en camino. De esta forma, no se descarta la posibilidad de que los otros dos títulos que siguen siendo un misterio formen parte de estos registros.

Recordemos que la serie de Panzer Dragoon comenzó en el 1995 en el SEGA Saturn, y tuvo dos secuelas. Una de estas continuó con estilo de shooter en rieles, similar a lo que vimos con Star Fox y Star Fox 64, mientras que Panzer Dragoon Saga, la tercera entrega, no solo retomó elementos de sus predecesores, sino que también fue un RPG, uno que alcanzó el estatus de culto.

Por su parte, Sakura Taisen es una serie que también comenzó en el SEGA Saturn, pero alcanzó un nivel de popularidad decente durante la época del Dreamcast. Esta es una franquicia que combina elementos de RPG táctico, con una novela gráfica y un simulador de citas. A diferencia de otras franquicias de esta lista, su última entrega, Shin Sakura Wars, llegó al mercado en el 2019.

Por último, pero no menos importante, Evangelion tuvo una fuerte presencia en el SEGA Saturn durante los 90. Si bien en occidente no nos llegaron estos juegos, en Japón estuvieron disponibles varios títulos de este anime en la consola que vimos entre el Genesis y el Dreamcast. De esta forma, no se descarta la posibilidad de ver un remake de los títulos clásicos, como Neon Genesis Evangelion: 2nd Impression. Solo nos queda esperar para conocer los planes de SEGA con sus series clásicas. En temas relacionados, la compañía japonesa da más información sobre el regreso de estos títulos. De igual forma, se revela una versión portátil del Genesis.

Nota del Editor:

De estos tres, la serie que más quiero ver de regreso es Panzer Dragoon. Si bien es muy probable que SEGA opte por retomar esta franquicia con un shooter en rieles, similar a las primeras dos entregas, quisiera ver un RPG similar a Saga, o incluso un remake de este título. Solo espero que los otros dos sean Phantasy Star y Gunstar Heroes.

Vía: Insider Gaming