Después de años de ausencia, la serie de Dragon Ball: Budokai Tenkaichi estará de regreso con Dragon Ball: Sparking! Zero. Sin embargo, más allá de un par de vistazo a las peleas, no se han proporcionado más detalles al respecto. Afortunadamente, la sequía de información por fin llegará a su fin este mismo mes, ya que se ha confirmado exactamente cuándo es que tendremos más noticias sobre este esperado título.

Por medio de su sitio oficial, se ha confirmado que Dragon Ball: Sparking! Zero hará acto de presencia en la siguiente edición de Dragon Ball Games Battle Hour, evento que se llevará a cabo entre el 27 y 28 de enero de 2024. Aquí, Ryo Mito, productor del título y responsable de la trilogía de los años 2000, y Masayuki Hirano, productor general de los juegos de Dragon Ball, tendrán un panel en donde proporcionarán más información sobre esta entrega.

The next #DRAGONBALL Battle Hour is just around the corner!

We’ll be bringing you news about the upcoming DLC for DRAGON BALL Z: KAKAROT and the recently announced DRAGON BALL: Sparking! ZERO, so stay tuned! #DBSZ #DBZK #BattleHour https://t.co/9m5eFN2RGV

