Dragon Ball: Sparking! Zero no llegará a estas consolas

La semana pasada los fanáticos del anime y los videojuegos tuvieron una de las mejores noticias nunca antes vistas, y eso fue justamente el tráiler revelación de Dragon Ball: Sparking! Zero o Budokai Tenkaichi 4, juego que se ha esperado por años después de que esta subfranquicia se abandonara hace poco más de una década. Y como se aprecia en el tráiler, prácticamente todo se ve hermoso y corriendo de manera estable, eso mismo tiene una razón de ser.

Al final del video, muchos se dieron cuenta de las plataformas confirmadas para esta entrega en particular, entre ellas estaban PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC, dejando de lado a otras consolas que evidentemente siguen vendiendo copias y recibiendo títulos nuevos. Y como se puede notar, hablamos claramente de PS4 y Xbox One, las cuales no se unirán a la fiesta en esta ocasión, pero es algo que debía pasar sí o sí debido a que la tecnología avanza a pasos cada vez mayores.

Aquí incluso está la captura de la ficha de juego en la página oficial de Bandai Namco:

Algo por lo que se puede dejar claro que Gokú y sus amigos no pisarán estas consolas se debe a una razón muy clara, y eso es porque la tecnología utilizada en la nueva entrega será ni más ni menos que el Unreal Engine 5, herramienta que es más o menos nueva en cuanto a desarrollo de videojuegos. Y consolas como PlayStation 5 y Xbox Series X/S a penas alcanzan la potencia suficiente como para correrlo de forma decente, por ende, PS4 y Xbox One no lo lograrán por la carencia de un disco duro SSD.

Vía: Bandai Namco

Nota del editor: Era obvio que si no salía logo de PS4 y Xbox en el tráiler no iban a estar seleccionadas para que el juego salga ahí. Aunque compañías como Capcom nos han engañado en ocasiones, ya que con Resident Evil 4 se dio este mismo caso, pero al final terminaron confirmando para PS4.