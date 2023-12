La trilogía de Spider-Man de Holland consigue nombre

Actualmente el actor Tom Holland se ha convertido en una de las celebridades más grandes de hollywood, camino que empezó cuando interpretó a Spider-Man en un leve papel durante Captain America Civil War, dejando por fin a un lado la cuestión de su origen y pasando de lleno a la acción. Tras esto protagonizó algunas películas más del personaje, y dicha trilogía ha recibido su propio nombre debido a que siempre llevan una misma palabra que las ha estado complementando.

Mediante el libro titulado Spider-Man: No Way Home: The Art of the Movie, Ryan Meinerding, Jefe de Desarrollo Visual de Marvel Studios, mencionó que las películas de 2017, 2019 y 2021 de Holland conforman la “trilogía Home“. Esto hace bastante sentido, después de todo la palabra se utiliza en las tres. Y con dichas palabras, establece que las siguientes películas pueden tener algún tipo de cambio en cuanto a su bautizo para un nuevo comienzo del personaje en cuestión.

En recientes declaraciones se ha visto que Holland ya no tiene mucho interés por prestarle su cara a Spider-Man, pero ya ha firmado con Sony algunos contratos que al menos lo confirman para tres películas más, las cuales no se sabe si serán de protagónico o también aparición en Avengers. Y es que se dice que Peter Parker será uno de los nuevos elegidos para encabezar el grupo de superhérores, junto a Capitana Marvel y también Shang-Chi.

Vale la pena mencionar, que se nota el interés de Marvel Studios por tener un reinicio del MCU, algo que puede hacer sentido después de que se tendrá una guerra multiversal dividida en dos partes, la primera durante Kang Dynasty y Secret Wars. Lugar en donde habrá la pelea definitiva, incluso se habla sobre el regreso de actores de personajes como Iron Man, quien podría tratarse de una variante de Tony Stark que no murió al enfrentarse a Thanos.

Vía: Screenrant

Nota del editor: A Holland no se le ven ganas de seguir con su papel de Spider-Man, pero seguramente ya firmó y recibió el dinero por adelantado, así que no le queda otra más que trabajar. Al menos con esos millones podrá tomarse un retiro lleno de lujos cuando se terminen de rodar las escenas.