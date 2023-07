Tom Holland habla de su adicción al alcohol

El mundo del Hollywood no es fácil para las jóvenes promesas de la actuación, y eso se debe justamente a que para llenar algunos vacíos que deja la fama se deben tomar ciertos estimulantes. Esto ha pasado justamente con el intérprete de Spider-Man, Tom Holland, quien hace poco ha hablado con los medios sobre su adicción que tiene con el alcohol.

Acá lo que Holland mencionó a Jay Shetty:

Estoy feliz de decirlo, definitivamente era adicto al alcohol. No estoy rehuyendo eso, en absoluto. Es interesante. No me desperté un día y dije: ‘Dejo de beber’. Yo, como muchos británicos, tuve un diciembre muy, muy borracho. Siempre he sido de beber mucho.

Todo en lo que podía pensar era en tomar una copa. Me despertaba pensando en eso. Estaba mirando el reloj, ¿cuándo son las 12 del día? Realmente me asustó.