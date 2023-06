Tom Holland está teniendo una mañana difícil. No porque haya festejado demasiado la noche anterior, aunque la superestrella de Marvel Studios tendría suficientes motivos para hacerlo, ya que era su cumpleaños y la premiere mundial en el MoMA de Nueva York de The Crowded Room, la serie de Apple TV+ en la que protagoniza y es productor ejecutivo.

Pero Holland dejó de beber alcohol hace un año y medio. No, esta migraña particular proviene de despertarse y enterarse de que Crowded Room, lo que Holland considera “lo más difícil que he hecho” (esto lo dice alguien que ha interpretado a Spider-Man en seis películas), ha recibido críticas iniciales negativas. “Fue un golpe duro”, admite Holland, sin que se lo mencionen, mientras desayuna huevos Benedicto en la tranquila terraza de un hotel en SoHo.

“Me di vuelta, busqué las reseñas y de repente pensé: ‘Vaya. Es una crítica mala’. A veces hay alguna cualidad redentora en ellas. Pero esta vez no había nada”.

Holland habla en voz alta y con confianza, con un fuerte acento londinense, ya que creció allí y aún lo considera su hogar. Al principio, es desorientador. La mayoría de sus personajes son estadounidenses y hablan con tonos más suaves. En la pantalla, es bromista y modesto. Al hablar con un periodista, es serio y un poco cauteloso. Mantiene un contacto visual sólido cuando quiere transmitir un punto. Es pálido, delgado, tiene el porcentaje ideal de grasa corporal y es delicadamente guapo. Lleva jeans holgados y una camiseta de Moscot con un dibujo vintage de un hombre haciendo un examen de la vista. Cada estrella aprende a superar los obstáculos con calma. Y a los 27 años, Holland ya es un veterano astuto en el juego de Hollywood. Sin duda, aún se ve lo suficientemente joven como para ponerse el traje de Spider-Man una vez más, tal vez incluso para otra trilogía. Las reuniones para determinar el destino de su personaje Peter Parker ya están en marcha. Pero él sabe que la longevidad de su carrera dependerá en última instancia de cada movimiento que haga fuera del Universo Cinematográfico de Marvel.

Uncharted, su primer intento en una franquicia de acción que no es Spider-Man, fue un éxito: la adaptación del videojuego en 2022 recaudó $400 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de $120 millones de dólares. Pero Cherry, un drama de 2021 dirigido por los hermanos Russo en el que interpretó a un adicto a la heroína destrozado, recibió una respuesta mediocre. Las críticas iniciales de A Crowded Room no fueron mejores. Pero justo después de mencionarlas, Holland se ilumina:

“Habrá críticas positivas. Las habrá. Intento tener una perspectiva saludable sobre todo eso y respetar la opinión de todos”.

Como si las hubiera hecho realidad, pronto comenzaron a surgir evaluaciones más alentadoras que elevaron nuevamente la calificación en el Tomatómetro. Y la actuación de Holland en Crowded Room, donde interpreta a Danny Sullivan, un hombre psicológicamente perturbado acusado de un tiroteo en el Rockefeller Center, fue ampliamente elogiada. (Es el camino largo y retorcido hacia la “gran revelación” en el centro del programa, el diagnóstico de Danny, lo que molestó a algunos críticos).

El hermano de Holland, Harry, de 24 años, lo acompañó en el estreno en Nueva York para brindarle apoyo emocional. Pero su novia, Zendaya, a quien conoció en el set de Spider-Man: Homecoming de 2017 (ella interpreta a su interés amoroso, MJ), no estuvo presente.

“Hemos asistido a eventos juntos antes”, dice Holland.

Incluso en marzo, acompañó a la estrella de Euphoria de 27 años a Las Vegas, donde le entregaron un premio en CinemaCon. Mientras estaban allí, asistieron a un concierto de Usher, lo que generó titulares y fue tendencia en las redes sociales. Todo lo que hacen, especialmente juntos, se vuelve tendencia en las redes sociales.

“Pero ella está visitando a su abuela”, continúa. “Somos dos personas muy ocupadas y estamos en lados opuestos del mundo en este momento, así que ella no pudo venir”.

Holland respira hondo y deja atrás todo eso: la distancia de su novia, las críticas frustrantes, las expectativas multimillonarias que descansan sobre sus delgados hombros.

“Lo que importa”, dice, “es que amo mi trabajo. Amo a mis amigos. No me preocupa lo que piensen las personas. Lo único que realmente me importa es cómo me siento. Y en este momento, me siento muy feliz y emocionado de que la gente vea este programa”. Yo respondo: “La gente parece disfrutarte mucho”, citando sus 67 millones de seguidores en Instagram. “Parece que sí”, dice él. “Solo espero que siga siendo así”.

Holland descubrió The Crowded Room mientras filmaba Spider-Man: No Way Home en 2021, el cierre de la exitosa trilogía que surgió del acuerdo de 2015 entre Sony y Marvel Studios para compartir los derechos del personaje enormemente popular. Con Holland en el papel principal, el acuerdo tuvo un gran éxito: a pesar de estrenarse en medio de la pandemia de COVID-19, No Way Home recaudó $1.9 mil millones en todo el mundo y se convirtió en la tercera película con mayor recaudación en la historia nacional de Estados Unidos, superada solo por Avengers: Endgame de 2019, que también cuenta con Spider-Man de Holland, y Star Wars: The Force Awakens de 2015.

Holland se encontraba “en esa etapa en la que estaba buscando mi próximo trabajo” cuando sus agentes se enteraron de un proyecto basado en la novela no ficción de 1981, The Minds of Billy Milligan, escrita por Daniel Keyes. The Crowded Room había estado dando vueltas por Hollywood desde principios de la década de 1990, cuando James Cameron adaptó Minds of Billy Milligan en un guion para una película. (Fue Cameron quien acuñó el título The Crowded Room). Cameron abandonó el proyecto y varios directores lo consideraron en los años siguientes, incluyendo al fallecido Joel Schumacher y, en algún momento, a David Fincher. En 2015, Leonardo DiCaprio se unió como posible protagonista. Pero nada de eso llegó a concretarse.

Finalmente, Akiva Goldsman, quien ganó un premio de la Academia por A Beautiful Mind en 2001 y recientemente ha sido showrunner de varias series de Star Trek, encontró el material. Goldsman se sintió atraído por la idea de un hombre joven sometido a un trauma horrible a una edad temprana y cómo ese trauma afecta al cerebro. Más adelante en el proceso de desarrollo, decidió ficcionalizar la historia real de Billy Milligan, quien fue juzgado por una serie de violaciones, y convertirla en el relato del mucho más comprensivo Danny Sullivan, acusado de un delito sin víctimas por razones que no se revelan hasta la mitad de la serie.

Holland y Goldsman se reunieron sobre el proyecto, que en ese momento estaba en Apple TV+, a principios de 2021. En ese momento, iba a ser una adaptación directa de The Minds of Billy Milligan.

“Leí el libro y me quedé realmente impresionado por la oportunidad que presentaba como actor”, dice Holland. “Instantáneamente me sentí seguro con Akiva. Confíe en él. Fue bastante fácil decir que sí a partir de ahí”.

La confianza fluía en ambas direcciones.

“Él tiene un superpoder, que creo que puede provenir de sus primeras experiencias como bailarín”, dice Goldsman, refiriéndose a la capacidad de Holland para ver instantáneamente una escena en tres dimensiones a partir del guion. “Tom echará un vistazo al set con la escena en la mano y sabrá dónde terminará la colocación de los actores. Simplemente nunca he visto algo así”.

El proyecto llegó en un momento en que Holland estaba lidiando con sus propias dificultades en salud mental, las cuales reveló en un video publicado en su cuenta de Instagram el 13 de agosto.

“Encuentro que Instagram y Twitter son demasiado estimulantes, abrumadores”, le dijo a sus seguidores. “Me atrapo y entro en una espiral cuando leo cosas sobre mí en línea y, en última instancia, eso es muy perjudicial para mi estado mental, así que he decidido dar un paso atrás y eliminar la aplicación”. Le pregunto a Holland si esa revelación influyó en su decisión de asumir algo como The Crowded Room. “No diría que particularmente tengo un historial de problemas de salud mental”, dice. “Simplemente siento que soy una persona joven que vive en un mundo en el que se espera que compartamos cada momento en línea. Estamos bajo la presión de la opinión pública y las opiniones de otras personas, y tenemos estas presiones de cumplir con ciertos estándares. Y es estresante. Es difícil”.

Luego, el pensamiento de Holland se transforma: no es solo que sea una persona joven cuya vida está expuesta en línea. Es que él es una de las personas jóvenes más famosas del mundo, viviendo constantemente bajo la mirada del público. No hay escapatoria del escrutinio.

“Es difícil cuando cada vez que sales de tu puerta de entrada, estás trabajando. Estás en cámara. No puedo caminar por Nueva York sin que se hagan clics en todas partes a donde voy. Y las redes sociales estaban llevando ese mundo exterior a mi casa. Simplemente tenía que deshacerme de eso. Necesitaba volver a la realidad, recordarme quién soy y de dónde vengo, y vivir mi vida de la manera más normal posible, de una manera anormal, supongo”, dice.

En el año transcurrido desde que publicó su mensaje en Instagram, Holland ha regresado tentativamente a las redes sociales; después de todo, tiene proyectos que promocionar. La sobriedad ayuda. Le ha dado una “mente clara”, dice, y lo ha preparado mejor para manejar cualquier obstáculo que se presente en su camino. Cuando terminó Crowded Room hace nueve meses, decidió tomarse un año libre del trabajo por su bienestar.

También ha incursionado en la terapia. “Aún no he encontrado a alguien a quien pueda llamar ‘mi terapeuta’. Pero creo que es una profesión increíblemente honorable. Debería encontrar a alguien. Voy a buscar más”, dice Holland.

En la serie, Amanda Seyfried interpreta a Rea, una investigadora asignada al caso de Danny, y los dos pasan gran parte de su tiempo en pantalla sentados frente a frente en una sala de interrogatorios austera.

“Pasamos casi tres semanas seguidas en esa habitación”, dice Seyfried, de 37 años. “Sentí al principio de trabajar con Tom que era una especie de respiro porque había estado trabajando como un loco”.

Antes de la llegada de Seyfried, Holland había estado filmando todas las secuencias físicamente exigentes: secuencias de pelea, secuencias de baile e incluso varias escenas de sexo atlético, incluida una con otro hombre en un baño abarrotado.

“Creo que es algo nuevo [para mí]”, dice Holland sobre la escena de amor entre personas del mismo sexo. “No es un hito, aunque. No es algo de lo que diga: ‘Oh, wow. Tuve la oportunidad de interpretar a mi primer personaje con una preferencia sexual diferente a la mía’. Obviamente es un poco más complicado que eso. Sentí que era muy importante contar la historia de manera auténtica”. “Trato de no preocuparme por lo que piensan los demás”, dice. “Hay una cita de Christian Bale que vi una vez y realmente cambió mi vida. Él dijo: ‘Si tienes un problema conmigo, envíame un mensaje de texto. Y si no tienes mi número, no me conoces lo suficiente como para tener un problema conmigo’ “.

Es reservado cuando se trata de Zendaya (“Nuestra relación es algo que protegemos enormemente y queremos mantenerlo lo más sagrado posible. No creemos que le debamos a nadie, es algo nuestro y no tiene nada que ver con nuestras carreras”), pero es mucho menos cauteloso cuando el tema se refiere a su familia. Tiene tres hermanos menores: los gemelos Harry y Sam, ambos de 24 años, y Paddy, de 18 años. Holland describe el matrimonio de sus padres, que lleva 30 años, como una “experiencia bastante armoniosa para ambos”. La familia creció en una zona próspera de Londres. Su madre era fotógrafa (ahora dirige Brothers Trust, la organización benéfica de la familia) y su padre es un comediante.

“Mi papá es literalmente el mejor papá del mundo”, dice Holland. “A pesar de todas las dificultades de ser un comediante, las altas y las bajas, nunca lo vi. Todo lo que vi fue al hombre más feliz del mundo. Eso es lo que distingue a un padre realmente bueno”.

Siendo un atleta natural, Holland se sumergió en los deportes cuando era niño, jugando al golf, rugby, fútbol, cricket y tenis, y destacando en todos ellos. (Todavía es un ávido golfista y juega casi todos los días, a veces incluso con Zendaya: “Le he dado algunas lecciones. Ella tiene un talento natural, una verdadera atleta, así que lo aprendió rápidamente”). También demostró un don extraordinario para la danza. Cuando tenía 9 años, su madre lo inscribió en una clase de danza hip-hop en la Escuela de Danza Nifty Feet. Más tarde, fue descubierto por un coreógrafo en Billy Elliot the Musical, que se estrenaría dos años después en el West End. Holland se sumergió en clases de ballet, claqué y acrobacias y finalmente ganó el papel de Michael Caffrey, el mejor amigo de Billy Elliot.

“Vivíamos en una casa en Ealing”, recuerda Holland sobre la residencia del elenco de Billy Elliot en el oeste de Londres. “Éramos alrededor de 15 en esta casa. Nos llevaban de un lado a otro del teatro todos los días para los ensayos, cinco horas al día. La llamábamos la ‘Casa de Billy’. Algunos de mis mejores recuerdos son de esa casa: un grupo de niños de 12 años, todos actuando en el West End”.

Cuando finalmente dejó el espectáculo —para entonces ya había ascendido al papel principal—, Holland volvió a inscribirse en la escuela secundaria, solo para descubrir que le costaba encajar.

“Pasé tres años trabajando a un nivel profesional como nada que hubiera experimentado antes. Trabajas todos los días, tu estado físico está por las nubes. Cada noche te están observando y dándote notas. Y de repente estás de vuelta en la escuela y los niños son, en mi opinión en ese momento, increíblemente inmaduros”, recuerda.

A los 16 años, se matriculó en una escuela de teatro de dos años, pero para entonces, su carrera como actor había comenzado a despegar. Su primer gran éxito, interpretando al hijo de Ewan McGregor y Naomi Watts en The Impossible de 2012, una desgarradora representación de la odisea de una familia durante el tsunami del Océano Índico en 2004, fue anunciado a sus compañeros de clase con un cartel erigido sobre la escuela. “Estaba en él”, recuerda Holland. “Mis buenos amigos estaban felices por mí, pero la mayoría de las personas estaban muy celosas… Es una buena lección para Hollywood”.

Pronto lo descubriría. Amy Pascal, quien ha producido todas las películas de Spider-Man de Holland, dice que fue esa actuación “asombrosa” en The Impossible, además de una prueba de pantalla con Robert Downey Jr. que la dejó impresionada, lo que le valió a Holland el codiciado papel en 2015 entre más de 7,500 aspirantes. Su debut como el personaje llegó al año siguiente, en Captain America: Civil War.

“Nunca había visto algo así”, recuerda Pascal, de 65 años. “Él encarnó a Peter Parker de una manera completamente única. Era emocional. Era gracioso. Tenía un pathos que se oculta detrás de su sonrisa. Pero puedes sentirlo. Él te lo oculta de una manera hermosa”.

El día antes de esta entrevista, Holland y Zendaya fueron tendencia en Twitter. Holland fue tendencia porque era su cumpleaños; Zendaya porque publicó una foto de Holland buceando en aguas del Caribe, tomada en unas vacaciones pasadas, en sus historias de Instagram.

“Es increíble lo que puedes hacer hoy en día para volverte tendencia”, señala Holland.

Un tweet popular pidió a los fans que respondieran con su actuación favorita de Holland. El ganador indiscutible, por encima de todas sus películas de Spider-Man, fue su aparición en Lip Sync Battle el 7 de mayo de 2017.

En aquel entonces fue un éxito pero ahora en su mayoría olvidado, el programa de Paramount Network presentaba a estrellas compitiendo entre sí en números musicales basados en canciones populares. Holland, enfrentado a Zendaya, comienza su rutina con un traje negro y un sombrero fedora, imitando la actuación de Gene Kelly en “Cantando bajo la lluvia”. Luego, algo notable sucede: comienza el ritmo de batería de “Umbrella” de Rihanna, y Holland aparece con un corsé negro, shorts de vinilo, medias de patrón de diamantes y una peluca bob negra. Luego se embarca en una rutina de baile de dos minutos, nivel de dificultad: 10, que incorpora movimientos eróticos alrededor de un paraguas negro y un giro acrobático hacia adelante en un charco de agua.

“Estoy orgulloso de ello”, dice de la actuación ahora icónica. “Me gusta que haya dejado un impacto duradero. Fue un momento increíble. Mi vida estaba cambiando ante mis ojos. Spider-Man estaba por estrenarse. Estaba en ascenso. Me estaban ofreciendo cosas y las estaba rechazando por primera vez, lo cual era realmente increíble. Estaba conociendo a productores y directores y yendo a Los Ángeles por mi cuenta. Finalmente estaba en esa etapa en la que podía decir: ‘¿Puedo llevar a mis amigos?’ Y ellos decían: ‘Sí'”.

Habrá más baile en el futuro de Holland. Tiene una película biográfica sobre Fred Astaire en camino, con Paul King, la mente detrás de las encantadoras películas de Paddington, como director. Como la mayoría de los proyectos en desarrollo en este momento, está en espera hasta que concluya la huelga de guionistas.

“Siempre voy a estar del lado del pequeño”, dice Holland. “Espero que puedan encontrar una solución porque se lo merecen”.

Armado con “un montón de notas e ideas”, Holland ya había asistido a una serie de reuniones de desarrollo de Spider-Man cuando se declaró la huelga.

“Estaba yo, Amy [Pascal], Kevin Feige [presidente de Marvel Studios], Rachel [O’Connor] [productora ejecutiva], a veces otros ejecutivos de Marvel se unían”, dice. “Es un proceso colaborativo. Las primeras reuniones fueron sobre ‘¿Por qué haríamos esto de nuevo?’ Y creo que encontramos la razón por la que. Estoy realmente, realmente contento con dónde estamos en términos de la creatividad”. “Pero también tengo cierta aprehensión al respecto”, agrega. “Existe un poco de estigma en torno a la cuarta entrega en todas las franquicias.

Siento que tuvimos un gran éxito con nuestra primera franquicia y hay una parte de mí que quiere retirarse con la cabeza en alto y pasar el testigo al próximo afortunado que tenga la oportunidad de dar vida a este personaje”.

Su proceso de toma de decisiones, sin duda, implica examinar de cerca lo que les sucedió a los Spider-Men que vinieron antes que él.

Tobey Maguire protagonizó tres películas, hasta que regresó sorprendentemente en “No Way Home” de 2021, seguido de un período fuera de la atención pública. Y Andrew Garfield fue despedido de la franquicia después de su segundo intento, “The Amazing Spider-Man 2” de 2014, que decepcionó en taquilla (en términos de Spider-Man, “decepción” significa que solo recaudó $700 millones de dólares en todo el mundo), pero ha recuperado impulso con una carrera hábil y variada que abarca cine, televisión y teatro, y ha obtenido dos nominaciones al Oscar.

Y luego está otro Spider-Man: Miles Morales, el trepamuros negro y latino presentado en los cómics en 2011, que debutó en la pantalla grande (con la voz de Shameik Moore) en “Spider-Man: Un nuevo universo” de 2018, una película animada en CGI. Esa película fue un éxito tanto crítico como comercial, recaudando $384 millones de dólares en todo el mundo. Pero la secuela, “Across the Spider-Verse“, que se estrenó el 2 de junio, ha superado todas las expectativas, habiendo recaudado ya $236 millones de dólares en su primera semana. Incluso Holland tuvo que admitir ante un reportero en el estreno de “The Crowded Room” que la primera entrega de Spider-Verse fue “la mejor” película de Spider-Man jamás hecha.

Pascal, quien produce ambas franquicias, dice que hay suficiente espacio para ambas.

“Son mundos completamente separados”, dice. En cuanto a fusionarlos, “nunca se sabe. Nunca diría que no a nada. Pero tenemos muchas películas que hacer sobre Miles y muchas películas que hacer sobre Peter”, agrega. “Soy productora de cine. Quiero seguir adelante con esta franquicia con Tom”.

Holland recurre con frecuencia a sus colegas y mentores para buscar consejo sobre cómo evitar los obstáculos de Hollywood. Juega al golf con su compañero de reparto en “Uncharted“, Mark Wahlberg, y con Chris Pratt, también del Universo Cinematográfico de Marvel. Ha desarrollado una amistad con Timothée Chalamet.

“Obviamente, muy a menudo formamos parte de la misma conversación”, dice Holland. “Lo admiro. Me gusta mucho como amigo. Y es un buen aliado en un negocio que es bastante despiadado”.

Uno de sus mayores admiradores y confidentes más cercanos es Benedict Cumberbatch, quien interpretó al Doctor Strange y compartió mucho tiempo en pantalla con Holland en “No Way Home“. Ambos viven en Londres y pasan tiempo juntos como amigos.

“El chico tiene talento”, dice Cumberbatch, de 46 años. “Él sabe qué funciona, qué lo desafía y mantiene su catálogo variado, mostrando su habilidad para transformarse y sorprendernos a todos. Así que no se ve afectado negativamente por el hecho de interpretar al superhéroe de todos los superhéroes, que realmente es Spider-Man. De vez en cuando me pide consejo, pero él toma decisiones brillantes y también he pedido su consejo en ocasiones”.

Una de las conversaciones que Holland todavía lamenta no haber tenido fue con Garfield inmediatamente después de que a Holland le dieran el papel de Spider-Man.

“Eso se debe a mi ingenuidad cuando era joven”, dice. “Tenía 19 años cuando me eligieron. Estaba tan emocionado por conseguir el papel que nunca me tomé el tiempo para pensar en cómo debió haber sido para él. Si hubiera hecho mi segunda película y no hubiera tenido el impacto que debería haber tenido y me hubieran reemplazado, realmente me costaría recuperarme. Andrew se recuperó de una manera increíble. Solo desearía haberle llamado y haberle dicho: ‘Sabes que no puedo rechazar esta oportunidad'”.

Tuvo la oportunidad de hablar las cosas con Garfield en el set de “No Way Home“, donde ahora sabemos que se reunieron los tres Spider-Men originales.

“Fue maravilloso”, dice Holland. “Yo, Andrew, Tobey, tenemos este increíble vínculo como tres personas que han pasado por algo tan único que realmente somos como hermanos. Tenemos un gran grupo de chat y nos ponemos al día de vez en cuando. Se llama los Spider-Boys“.

Vía: The Hollywood Reporter